No comer harinas ayuda a disminuir la grasa: este y otros mitos para adelgazar

famosos que entreno y no es así; comienza hablando de mi”.

Ese niño obeso soy yo, dijo Fernández e indicó que esas son las causas por las que ayudó a su familia y, posteriormente, a los demás.

“Casi todos cuando quiere perder peso quitan las harinas o el carbohidrato complejo y no lo entiendo porque es la fuente principal de energía”, dijo Fernández e indicó que si no hay energía “se empieza a caer el pelo, las uñas no crecen y se va a perder masa muscular, pero no grasa”.

El experto afirmó también que cuando se censuran estos alimentos y después se consumen se aumenta el doble y dijo que lo único que se necesita es aprender a comer.