No es broma: Rafa Benítez, el principal candidato para ser el próximo técnico de Sao Paulo

El 2024 ha sido un año de altas y bajas en la carreradel colombiano James Rodríguez que, tras continuar en el fútbol de Brasil, poco a poco ha recuperado su nivel deportivo sumando minutos en la liga y en la Copa Libertadores, también pensando en la Selección Colombia. Sin embargo, la prensa local, comenzó a mover una noticia que no es del agrado del cucuteño relacionado a un viejo conocido: Rafa Benítez.

Thiago Carpini, actual entrenador del equipo, no convenció por completo a las directivas paulista que empezaron a mover el sonajero de candidatos para asumir el reto del Sao Paulo en el ámbito local e internacional. Si bien se habló de una lejana posibilidad de José Mourinho, este miércoles, 17 de abril, el periodista Gabriel Sá confirmó que el club tiene a un candidato ya charlado.

Rafa Benítez sería el hombre que estaría ilusionado con llegar al fútbol de Brasil y con quien el club tendría una negociación adelantada para asumir el cargo: "La directiva del São Paulo inició el domingo negociaciones por Rafa Benítez, tras consultar a Giuliano Bertolucci. Al técnico español le gusta el proyecto y hay optimismo sobre el resultado. Reunión en las próximas horas", informó el periodista.

Rafa Benitez y James // Foto: AFP

Y aunque la noticia alegró a los hinchas del 'Tri' paulista, sin duda James no sentirá lo mismo. No sería la primera vez que él se encuentra con el español en su carrera, pues sucedió lo mismo en el Real Madrid y Everton en donde ambos terminaron con malos términos.

"Cuando llegamos a Madrid se acababa de ir Ancelotti, que tenía una muy buena relación con los jugadores, y parecía que nosotros llegábamos con un látigo y no era así (...) El problema es cuando tienes que orientar a siete, que algunos no juegan, no están contentos. Y se van a los medios a filtrar. El que está en el banquillo duda y el que está en la grada es un problema. Y cuando lo llevas a los medios, es algo más", dijo en su momento Benítez sobre esta polémica con algunos jugadores.

Por ahora, la noticia sigue siendo un rumor que manejan los principales medios en Brasil, pero que, de hacerse realidad, podría ser otro capítulo oscuro para James o una oportunidad para mejorar dicha relación.