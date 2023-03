"No es más que un juego": Autuori no ve trascendencia en el partido contra Millonarios

Se acerca una nueva edición del clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios. Este sábado, 11 de marzo, las emociones se centrarán en el estadio Atanasio Girardot con el duelo entre verdolagas y embajadores.

Sin embargo, el técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, bajo el humo de la hinchada verdolaga en rueda de prensa asegurando que esté es “un partido más” y no le dio mayor atención al rival: “Creo que se trabaja normal, no hay que cambiar, no es más que un juego. Seguro tiene una característica distinta, porque es un clásico, pero estos son los partidos que no preocupan porque generan una motivación especial”.

El timonel del cuadro paisa indicó que ambos equipos tendrán, por supuesto, una motivación mayor por ser un clásico, pero desde el planteamiento se debe tratar con la búsqueda de sacar la calidad del plantel.

“Ya he hablado de la admiración que tengo por Gamero, es un excelente entrenador y hace trabajos muy buenos. Ya tiene un proceso con Millonarios que es muy bueno que tiene que ver con su calidad y de su plantel (…) Me quedé molesto cuando Millonarios eliminó su primer rival en esta Copa Libertadores porque dicen que no ha jugado bien y que su nivel fue bajo y no fue así. Su nivel de calidad ya está sólido”, dijo.

No obstante, Autuori sabe que una victoria siempre dará confianza para el plantel con el fin de afianzar mejor el proceso. Ahora, los últimos duelos ante Millonarios, Atlético Nacional ha perdido el control de la pelota siendo algo que no preocupa al timonel verdolaga porque lo importante es la victoria: “No es tenerlo si no cómo tenerlo para ser eficaz”.

“Lo importante es que sea un buen partido y que los equipos puedan plasmar sus ideas de juegos. Que nosotros a la final tengamos los tres puntos con nosotros (…) Cuando habla competitividad es la actitud que uno mete en los partidos”, añadió.

