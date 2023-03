Gamero: "Fue un partido de ida y vuelta, en ningún momento Millonarios se escondió"

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, analizó en Blog Deportivo el empate entre su equipo y Atlético Mineiro por la tercera fase de la Copa Libertadores. David Macalister Silva anotó el primero para el local, pero Paulinho marcó la igualdad para el conjunto brasileño.

"Fue un partido de ida y vuelta, en ningún momento nos escondimos. Fue un encuentro de copa, me deja tranquilo que el equipo peleó, lo disputó", dijo.

Gamero reconoció que también toca ser realistas porque Mineiro tuvo opciones de gol, pero si queda un sinsabor por el momento en el que el visitante anotó el empate, pues Millonarios en ese momento controlaba el partido y fue una jugada aislada tras un pase filtrado de un defensa central al atacante.

"Hay que ser realistas que ellos tuvieron otras opciones de gol, fue el momento en el que nos hicieron el gol, porque nos pudimos haber defendido mejor. Ellos tuvieron un par de opciones mejores que la del gol", añadió.

Para Gamero es importante que sus dirigidos nunca bajaron los brazos en los 90 minutos y siempre intentaron buscar el segundo gol para llevarse una ventaja de cara al partido de vuelta que se disputará el 15 de marzo.

"Nos encontramos con un buen equipo, pero me deja tranquilo que el equipo compitió como se debía (...) Son cosas fortuitas que pasan, nunca renunciamos a buscar el gol", agregó.

¿Trabajo especial en Millonarios?

Desde el año pasado Millonarios ha trabajado en la dinámica del partido, para que no se corte tanto el juego, y aplicarlo en partidos internacionales. De esta manera, identificar cómo ubicarse en el terreno de juego cuando no tiene la posesión del balón y no desgastarse tanto físicamente.

Vale recordar que si Millonarios gana la serie contra Mineiro clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero si pierde pasará a la Sudamericana.

