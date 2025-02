“No me arrepiento de traer a Falcao”: Gustavo Serpa aclara polémica declaración en asamblea

El máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa , reafirmó hoy su confianza en Radamel Falcao García y su impacto en el equipo. En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Serpa aseguró que no se arrepiente de haber fichado al delantero colombiano y desmintió las interpretaciones erróneas sobre sus declaraciones en la reciente asamblea del club.

“¿Pero cómo me voy a arrepentir si lo acabamos de contratar otra vez?”, enfatizó Serpa en el programa.

La controversia en la asamblea de Millonarios: ¿qué dijo Serpa?

Durante la asamblea de socios de Millonarios , una de las intervenciones de Serpa fue interpretada como una crítica hacia Falcao, lo que generó revuelo entre la hinchada y los medios. Sin embargo, en Mañanas Blu, el dirigente aclaró que su comentario fue sacado de contexto.

“Yo estaba poniendo un ejemplo, esto no se trataba de Falcao en absoluto”, explicó. “Lo que quise decir es que en el fútbol hay factores que no podemos controlar, como que la pelota pegue en el palo tres veces y no entre. Eso no es culpa ni del jugador ni de la dirigencia”, añadió.

Serpa también destacó que su intervención en la asamblea tenía como objetivo defender la gestión del equipo y su plantel: “Estoy convencido de que armamos una extraordinaria nómina, especialmente en el segundo semestre. Contamos con jugadores de altísima calidad como Montero, Juan Pablo Vargas y Leo Castro”.

El rendimiento de Falcao y su impacto en Millonarios

Más allá de la polémica, Serpa reiteró su confianza en el rendimiento de Falcao con Millonarios. “El semestre pasado hizo cuatro goles, pero si revisamos su desempeño por minuto jugado, fue uno de los jugadores más eficaces del equipo”, aseguró.

El delantero de Millonarios, Radamel Falcao, hace gestos durante el partido de liga de fútbol Liga Betplay Dimayor II entre Independiente Medellín y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el 18 de julio de 2024. AFP

El dirigente también destacó que la llegada de Falcao no solo fue una decisión deportiva, sino también un sueño cumplido para el club y los hinchas: “Tener a uno de los mejores goleadores del mundo en nuestro equipo es un orgullo para todos. Es un referente del fútbol colombiano y estamos seguros de que nos seguirá aportando mucho”.

Conversaciones con Falcao y el respaldo del club

Ante la controversia generada por la difusión del audio de la asamblea, Serpa tomó la iniciativa de hablar directamente con Falcao para explicarle la situación.

“Cuando vi que el audio estaba siendo utilizado con fines destructivos, lo llamé de inmediato para aclararle el contexto. Me agradeció la llamada, porque él sabe el aprecio que le tengo”, relató el directivo.

Finalmente, Serpa reafirmó que la renovación de Falcao responde tanto a una decisión deportiva como a un reconocimiento a su trayectoria: “Por supuesto que Falcao trae consigo muchas cosas adicionales, pero lo principal es su aporte en la cancha. Su contrato no es solo por una cuestión comercial, sino porque creemos en él y en lo que puede seguir dándole a Millonarios”.