No me toma por sorpresa mi convocatoria a la Selección: Jefferson Lerma

Feliz, pero no sorprendido, se declaró el mediocampista Jefferson Lerma, del Levante español, respecto a su llamado a la Selección Colombia de cara a los partidos amistosos ante Francia y Australia en territorio europeo, en la última fecha FIFA previa al Mundial Rusia 2018.

“Creo que he venido haciendo las cosas mucho mejor, he madurado como persona y profesionalmente. Eso me tiene muy contento y he conseguido cosas importantes en mi carrera futbolística, como ir a la selección. Eso me tiene muy contento y feliz”, explicó el volante oriundo de Cerrito, Valle del Cauca, quien se ha destacado en los últimos meses por su buen rendimiento en la liga española.

Lerma también recordó su más reciente paso por la Selección, cuando jugó lesionado el partido amistoso ante China en noviembre pasado.

“Prácticamente, jugué lesionado. Cuando estaba roto no sentí molestias”, confesó el futbolista, quien resaltó que tras el partido quedaron “buenas sensaciones, a pesar de la triste noticia cuando llegué al club”.

Frente a la posibilidad de conseguir un cupo en la lista definitiva del DT José Pékerman al Mundial, Lerma afirmó que trabaja para lograr ese objetivo, pero por ahora le preocupa la situación de su club en LaLiga Santander, pues Levante marcha en la casilla 17, con 27 unidades.

“Seguimos en la lucha para salvar la categoría. Hemos sacado una gran ventaja, pero debemos seguir por ese camino y salvarnos lo más pronto posible”, afirmó.



