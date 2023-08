“No quería irme de Barcelona”: Messi habló de su dura salida al PSG y su “complicada” etapa

El crack argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami, reconoció este jueves que su fichaje de 2021 por el París Saint Germain no era algo que él deseaba y su adaptación a Francia "se hizo difícil" porque "no quería" irse del Barcelona, en su primera rueda de prensa desde su incorporación al club estadounidense.

"Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme del Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá (en Miami)", afirmó Messi.

El argentino, campeón del Mundo en Qatar 2022, subrayó repetidamente en los 20 minutos de su rueda de prensa que su estancia en el París Saint Germain fue "complicada" y que ahora su familia y él están muy felices en Miami.

Messi consideró además que con su triunfo en la Copa del Mundo consiguió "todos los objetivos" que se había dado para su carrera y que, también por esa razón, ya no le da particular "importancia" al próximo Balón de Oro.

Publicidad

"Si bien es un premio importante, uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia, entre comillas. Lo más importante para mí siempre fueron los premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber podido conseguir todo en mi carrera, y después de haber ganado el Mundial, estoy pensando menos en eso. No lo pienso, si llega bien, y si no, no pasa nada", dijo.

Messi arrancó su experiencia en el Inter Miami con nueve goles en seis partidos y jugará este sábado la final de la Leagues Cup contra el Nashville.