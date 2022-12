No veo por qué no podría llegar a los 70 años haciendo música: Gustavo Cerati

colombiano antes de sufrir el accidente cerebro vascular que lo dejó en coma por cuatro años antes de su fallecimiento el pasado jueves.

En la entrevista, Cerati aseguró que practicaba mucho la “gimnasia musical pero así mismo me gusta descansar mucho para poder renovarme pero con los años me he dado cuenta que es caso de ser receptivo y todo empieza a fluir”.

Habló sobre su hijo Benito, afirmando que el joven, en ese entonces de 15 años, escribía letras que hacían parte de sus discos “de hecho las únicas que vale la pena”, dijo el argentino.

Sobre Soda Stereo reveló que solo tenía buenos recuerdos porque “es algo que soy, por eso nunca me molesta que me hablen de eso, Soda no va más porque es un momento en el tiempo en el tengo que seguir por camino”.

De la política, dijo que “no tengo amigos políticos, les deseo lo mejor pero definitivamente me cuestan”.

Dijo que iba a seguir en la música porque “si hay gente que llega a los 60 o 70 haciendo música, no puedo por qué no podría hacerlo yo”.

Cerati, de 55 años, murió en la mañana del jueves "como consecuencia de un paro respiratorio", según un comunicado de la clínica Alcla, adonde estaba ingresado desde octubre de 2010, luego de haber sufrido en mayo de ese año un accidente cerebrovascular durante una gira en Venezuela, que lo sumió en un coma del que nunca despertó.

Su muerte conmocionó a Argentina y despertó todo tipo de expresiones de pesar entre reconocidos artistas de Latinoamérica, región cuyo panorama musical revolucionó en las últimas décadas de la mano de Soda Stereo y con su también laureada trayectoria como solista. EFE