Nómina de la Selección Colombia Sub-20 para el Suramericano de Ecuador

ARQUEROS
1. LUIS ALBERTO GARCÍA PACHECO – RAYO VALLECANO (ESP)
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12. MANUEL GARDANI ARIAS ARIAS – CLUB DEPORTIVO TULUÁ
23. JAIME DAVID MORA GRANADOS – REAL SANTANDER
DEFENSAS
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2. CARLOS ECCEHOMO CUESTA FIGUEROA – ATLÉTICO NACIONAL
3. JORGE ANDRÉS SEGURA PORTOCARRERO – ENVIGADO F.C.
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4. JOAN SEBASTIÁN CASTRO DINAS – CLUB LLANEROS
5. ANDERSON ARROYO CÓRDOBA – FORTALEZA FÚTBOL CLUB
14. JHON JANER LUCUMÍ BONILLA – DEPORTIVO CALI
15. LEYSER CHAVERRA RENTERÍA – UNIVERSITARIO POPAYÁN
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22. GABRIEL RAFAEL FUENTES GÓMEZ – BARRANQUILLA FÚTBOL
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MEDIOCAMPISTAS
6. DANIEL ROJANO GÓMEZ – ONCE CALDAS
8. KEVIN ALEXANDER BALANTA LUCUMÍ – DEPORTIVO CALI
10. JUAN CAMILO HERNÁNDEZ SUÁREZ – AMÉRICA DE CALI
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13. EVER AUGUSTO VALENCIA RUIZ – INDEPENDIENTE MEDELLÍN
16. CHRISTIAN ANDRÉS MINA REYES – DEPORTES QUINDÍO
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17. LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA – BARRANQUILLA FÚTBOL
18. JHON HAROLD BALANTA CARABALÍ – UNIVERSITARIO POPAYÁN
20. EDUARD ANDRÉS ATUESTA VELASCO – INDEPENDIENTE MEDELLÍN
21. JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ – ATLÉTICO NACIONAL
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DELANTEROS
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7. JULIÁN ANDRÉS QUIÑONES QUIÑONES - CLUB TIGRES UANL (MEX)
9. DAMIR CETER VALENCIA – INDEPENDIENTE SANTA FE
11. MICHAEL NIKE GÓMEZ VEGA – ENVIGADO F.C.
19. JORGE LEONARDO OBREGÓN ROJAS – INDEPENDIENTE SANTA FE
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