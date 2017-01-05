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Nómina de la Selección Colombia Sub-20 para el Suramericano de Ecuador

El técnico Carlos “Piscis” Restrepo dio a conocer la lista oficial de 23 jugadores que participarán en el Campeonato Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017 que iniciará el próximo 18 de enero y entregará cuatro cupos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017.

276092_Foto: Federación Colombiana de Fútbol
Foto: Federación Colombiana de Fútbol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: enero 05, 2017 03:15 PM

ARQUEROS

1. LUIS ALBERTO GARCÍA PACHECO – RAYO VALLECANO (ESP)

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12. MANUEL GARDANI ARIAS ARIAS – CLUB DEPORTIVO TULUÁ

23. JAIME DAVID MORA GRANADOS – REAL SANTANDER

 

DEFENSAS

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2. CARLOS ECCEHOMO CUESTA FIGUEROA – ATLÉTICO NACIONAL

3. JORGE ANDRÉS SEGURA PORTOCARRERO – ENVIGADO F.C.

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4. JOAN SEBASTIÁN CASTRO DINAS – CLUB LLANEROS

5. ANDERSON ARROYO CÓRDOBA – FORTALEZA FÚTBOL CLUB

14. JHON JANER LUCUMÍ BONILLA – DEPORTIVO CALI

15. LEYSER CHAVERRA RENTERÍA – UNIVERSITARIO POPAYÁN

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22. GABRIEL RAFAEL FUENTES GÓMEZ – BARRANQUILLA FÚTBOL

 

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MEDIOCAMPISTAS

6. DANIEL ROJANO GÓMEZ – ONCE CALDAS

8. KEVIN ALEXANDER BALANTA LUCUMÍ – DEPORTIVO CALI

10. JUAN CAMILO HERNÁNDEZ SUÁREZ – AMÉRICA DE CALI

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13. EVER AUGUSTO VALENCIA RUIZ – INDEPENDIENTE MEDELLÍN

16. CHRISTIAN ANDRÉS MINA REYES – DEPORTES QUINDÍO

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17. LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA – BARRANQUILLA FÚTBOL

18. JHON HAROLD BALANTA CARABALÍ – UNIVERSITARIO POPAYÁN

20. EDUARD ANDRÉS ATUESTA VELASCO – INDEPENDIENTE MEDELLÍN

21. JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ – ATLÉTICO NACIONAL

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DELANTEROS

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7. JULIÁN ANDRÉS QUIÑONES QUIÑONES - CLUB TIGRES UANL (MEX)

9. DAMIR CETER VALENCIA – INDEPENDIENTE SANTA FE

11. MICHAEL NIKE GÓMEZ VEGA – ENVIGADO F.C.

19. JORGE LEONARDO OBREGÓN ROJAS – INDEPENDIENTE SANTA FE

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