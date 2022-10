“Once Caldas, el mejor de los mejores”: Jorge E. Castellanos presenta sus poemas

Este martes a las 6:00 de la tarde se presenta "Cantos Poéticos", la nueva obra literaria del periodista y abogado Jorge Eliécer Castellanos.

El evento se llevará a cabo en la sede de la Academia Colombiana de la Lengua, en el centro de Bogotá.

El texto contiene homenajes a diferentes ciudades colombianas, la mujer, la paz, la patria, la mujer, la madre y Caldas, de donde es originario.

Incluso hay un poema en homenaje al Once Caldas, su equipo del alma.

“Once y no más / Once Caldas, el mejor de los mejores / Once de mi vida, once en mi mente / Once, después del diez, únicamente / Once, el campeón de la Libertadores...”, inicia así el poema dedicado al ‘Blanco Blanco’.