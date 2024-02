Óscar Cortés, ilusionado con dejar en alto el nombre de Colombia: "Agradecerle a Dios"

En 2023, Óscar Cortés se colocó como una gran promesa para el fútbol colombiano luego de una gran campaña con Millonarios y salir campeón con el equipo de la Liga BetPlay. El volante salió con destino a Lens, Francia, pero sin muchos minutos en los últimos meses emigró a Escocia para buscar una nueva oportunidad en su carrera.

Con el 16 en su espalda, el volante ya logró un lugar en el equipo dirigido por el belga Franck Haise e incluso en el partido vs. Ayr United demostró su talento para salir como el mejor jugador del compromiso. En diálogo con Blog Deportivo, Cortés aseguró que estos e fruto del trabajo duro que lo ilusiona a lograr mucho más.

"Desde que llegué a Escocia el equipo me ha recibido bien, me han llevado de a poco y eso me ha ayudado a tenerme más confianza. Espero seguir haciendo bien las cosas acá y, obviamente, seguir luchando por tener muchos más minutos que es lo que importa (...) Es como lo que hacía en Millonarios, este equipo juega a lo que juego yo y lo que me gusta hacer", dijo.

Óscar Cortés es nuevo jugador del Rangers // Foto: Rangers

Óscar Cortés manifestó que ve como referentes a algunos compatriotas que han pasado por Europa, en especial a Alfredo Morelos que tiene una gran historia con Rangers al ser el máximo goleador histórico del equipo; según él, si bien es algo grande, espera poder no igualar su registro, sino superar sus números y seguir poniendo en alto el nombre de Colombia.

"Cada partido que juegues de titular sabes que al otro día saldrás cansado por la intensidad que hay acá (...) Sabes que la historia que marcó él (Morelos) acá al hacer muchos goles, pues, es muy querido. No queremos igualarlo, sino hacer lo mejor posible para poder dejar en alto el nombre de Colombia", añadió.

Cortés agradeció a Dios la oportunidad y a su familia, que son los que guían sus pasos al éxito. "Los profesores y técnicos que he tenido a mi lado han sido de mucha ayuda y sé que falta mucho por potenciar mi nivel. Poder dar muchos frutos y ojalá llegar a la selección", finalizó.