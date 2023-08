Óscar Pareja, técnico del Orlando City, pidió roja para Messi: "No me importa que sea él"

El entrenador del Orlando City, el colombiano Óscar Pareja, criticó este miércoles el arbitraje del partido de Leagues Cup que su equipo perdió por 3-1 ante el Inter Miami, aseguró que Lionel Messi puso haber sido expulsado y concluyó que esta situación convirtieron el partido en "un circo".

Lo repitió en numerosas ocasiones, en inglés y en español, incluso aunque la pregunta fuera orientada hacia otro tema. El enfado del técnico del Orlando City fue enorme, enfocado en particular en el penalti pitado a favor del venezolano Josef Martínez que llevó la ventaja del Inter Miami al 2-1.

"El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”.

Pareja se refirió sobre todo a dos asuntos concretos. Por un lado el penalti señalado a Josef Martínez en el minuto cincuenta.

"Es una simulación muy clara y muy fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden, pero hoy ni se plantearon eso", comentó.

La otra polémica que Pareja puso sobre la mesa fue una posible expulsión de Leo Messi:

"Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así", reiteró el colombiano.



Sobre el Inter de Miami reconoció su mejora pero lamentó que se vieran beneficiados por las decisiones arbitrales: "Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado".

MARTINO Y LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTILO

Gerardo Martino atendió a los medios en sala de prensa con ánimo diferente al de su homólogo, feliz por la victoria, pero sobre todo por la consolidación de un estilo a pasos agigantados:

"Todas las cualidades del rival se minimizan si tenemos la pelota. No tenemos que plantear un partido de ida y vuelta. Tenemos que controlar los partidos y la mejor manera de hacerlo es teniendo la pelota. Veo que cada vez estamos más cómodos con la circulación de la pelota. Se propone una idea de juego que está acorde a la capacidad intelectual de los jugadores que tenemos", comentó el entrenador del Inter Miami.

De fondo, al otro lado de la pared de la sala de prensa, se escuchaba la música a todo volumen y los gritos del vestuario local.

"Tenemos que aprovechar el envión que tenemos por la tercera victoria consecutiva. Tuvimos un rival muy duro, muy trabajado, muy sólido, que nos obligó al máximo. Hemos mejorado mucho en la parte defensiva, aunque hayamos tenido algún error a balón parado. El equipo tiene que seguir evolucionando. Hay que transmitir una idea y es esencial ir ganando, se trabaja mejor, hay mejor ambiente", afirmó Martino.

También Orlando planteó un encuentro de mucho más contacto, tratando de sacar del partido a los hombres principales de Miami, algo que podría convertirse en algo habitual de ahora en adelante.

"Esto es como jugar contra el Barcelona o el Real Madrid, los rivales acrecientan su potencial. A veces en lo individual tengo una motivación extra y espero muchos partidos más de estos, sin duda que va a ser así, pero tampoco tengo dudas de cómo ellos están formados, como son jugadores que compiten en el alto nivel desde hace años, no hay motivo para pensar que aunque el partido sea duro o friccionado, ellos no puedan aún así sacarlo adelante", analizó el 'Tata'.

Sobre la influencia de Messi en la mejoría del equipo y la cantidad de goles anotados, fue muy directo.

"Con él se han normalizado las cosas más difíciles, como las hace permanentemente parecen más fáciles de hacer, pero en la alta competencia hacía cuarenta goles por temporada. No es ilógico pensar que haga cinco goles en tres partidos", aseguró.

"A veces siento que nos excedemos hablando mucho de Leo, tratando de encontrarle cada vez mayores adjetivos calificativos y todo se sintetiza hablando del mejor jugador del mundo. Eso te hace pensar que es capaz de hacer esto", concluyó Martino.