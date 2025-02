Otro colombiano se ofreció al Club León de México: "Si me llama, voy"

En León, México,se vive la 'Jamesmania' con la reciente llegada del '10' de la Selección Colombia. Los hinchas del conjunto verde disfrutan de ver al cucuteño sentir los colores y se ilusionan con obtener buenos resultados en este 2025, en especial en el próximo Mundial de Clubes que tendrán que disputar en Estados Unidos.

Pero comenzó a sonar la posibilidad de que otro colombiano "galáctico", como le dicen algunos medios en México, se una al Club León. Esto luego de que el propio Juan Guillermo Cuadrado mencionara que si recibía una llamada del capitán, se iría a su lado sin pensarlo dos veces.

"Antes de ir a México, hablamos, preguntándole si se daba o no. Contento porque tendrá la oportunidad de jugar, mostrar su talento, en un gran club como León, que ha tenido y tiene bastantes colombianos (...) Para él es algo bueno porque sabemos la calidad de fútbol que tiene, es increíble.Le puede aportar la calidad y experiencia que tiene y ha adquirido, de ser un gran jugador. Esperemos que le den los minutos que necesita porque cuando es así, la calidad se ve dentro del terreno de juego. Me gusta mucho el fútbol mexicano, ha tenido varios colombianos y es interesante. Si me llama, estoy a disposición para ir a correr juntos y jugar", dijo en TNT Sports, palabras que llegaron al corazón de los hinchas de León.

¿Podría darse un fichaje de Cuadrado a México?

El 'Panita' tiene contrato vigente con el Atalanta hasta 2025 y un traspaso, por ahora, solo podría darse o terminando su contrato o en un préstamo, pues, según medios, el precio podría ser bastante alto para el conjunto 'Esmeralda'. No obstante, tampoco imposible, pero revisan otros factores que podrían cambiar la historia. Medios en México aseguraron que, por ahora, no existe ningún diálogo entre las partes, pero hinchas les piden a los directivos hacer un esfuerzo por el volante de cara al Mundial de Clubes.