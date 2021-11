Países Bajos aplazó su clasificación al Mundial tras igualar 2-2 con Montenegro

Clasificados a diez minutos del final del partido, los Países Bajos terminaron empatando (2-2) en Podgorica ante Montenegro, desaprovechando la posibilidad de asegurar el billete al Mundial de Catar-2022, este sábado en la penúltima jornada del grupo G de la clasificación europea.

Para clasificar como primero y no tener que disputar la repesca, el equipo dirigido por Louis Van Gaal deberá lograr al menos un punto el martes contra Noruega en Róterdam, en la última jornada de las eliminatorias.

Le puede interesar: Deportes, series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+

En cinco minutos los fantasmas regresaron a un equipo holandés que en 2018 no se clasificó para el Mundial de Rusia.

Memphis Depay, con un doblete, parecía llevar a los suyos a Catar. En la apertura del marcador el árbitro había señalado penal de Marko Jankovic sobre Davy Klaassen.

⚽️ Con este gol de penal de Depay, Países Bajos 🇳🇱 le gana 1-0 a Montenegro 🇲🇪 al término del primer tiempo y, por ahora, está clasificando al Mundial de Qatar.#MasFutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/jqzPpQlrsw — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) November 13, 2021

Publicidad

Se encargó de lanzarlo el delantero del Barcelona, que batió por la derecha a media altura a Matija Sarkic, que había acertado el lado del lanzamiento, pero sin ser capaz de atajarlo (minuto 25).

El delantero selló su doblete de tacón (54), cerca del primer poste, tras un centro raso de Denzel Dumfries, lanzado por Georginio Wijnaldum.

⚽️ ¡GOLAZO de Países Bajos 🇳🇱! Memphis Depay, DE TACO, marca el 2-0 contra Montenegro 🇲🇪#MasFutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/TTJ8eejWcE — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) November 13, 2021

Fue el 37º gol en 74 partidos como internacional para Memphis, auténtico líder del equipo holandés, 11 de ellos marcados en la fase de clasificación al Mundial.

Pero la defensa de los Oranje se hundió en la recta final, encajando dos goles, el primero de Ilija Vukotic (82), tras sortear al arquero Justin Bijlow, y el segundo de Nikola Vujnovic, que ganó la partida a Daley Blind para marcar de cabeza (86).

Publicidad

😱 ¡Se complicó! Países Bajos le ganaba 2-0 a Montenegro y aseguraba su clasificación pero, en los últimos minutos, el local llegó al 2-2 y ahora el equipo de Depay jugará una "final" ante Noruega para saber si uno de los dos (o Turquía) va directo a Qatar.#MasFutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/QSdIH8Hvbm — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) November 13, 2021

"La manera en la que jugamos la segunda parte es simplemente bochornosa. Quisimos seguir teniendo la pelota, atacar y marcar, pero en el fútbol, a veces, también hay que pensar en defender", lamentó el defensa Virgil van Dijk.

"No estuvimos bien organizados. Simplemente ha sido calamitoso. Con todos los respetos a Montenegro, teníamos que haber ganado aquí", añadió el defensa del Liverpool.

Antes Noruega, privada de su estrella Erling Haaland, había puesto las cosas en bandeja a Holanda al empatar ante Letonia (0-0).

Ahora noruegos y holandeses disputarán una final el martes en Róterdam en un estadio sin espectadores debido al recrudecimiento de la pandemia de covid-19.

Escuche las noticias deportivas del momento: