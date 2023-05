No activar

Papá de Messi desmiente contrato en Arabia Saudita: "No hay absolutamente nada con ningún club” A través de un duro comunicado, Jorge Messi aseguró que no hay nada firmado. Eso no fue todo: se fue contra quienes acusó de replicar rumores “falsos” sobre la salida de Lionel Messi del PSG.