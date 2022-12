Pedimos que Francisco Santos se retracte y presente pruebas: Unión Patriótica

La Unión Patriótica y el ex vicepresidente Francisco Santos no llegaron a una conciliación por el proceso que se adelanta contra él por los presuntos delitos de hostigamiento por motivos políticos, calumnia, injuria y apología al genocidio.

Publicidad

Jahel Quiroga, representante de las víctimas de la UP aseguró que no se logró una conciliación porque Francisco Santos no se retractó de sus acusaciones.

"Insiste en que habían cuadros de la Unión Patriótica en Urabá que habían participado en masacres. Esto es una calumnia y una injuria. Le hemos preguntado que presente pruebas judiciales y obviamente que él no tiene ninguna. Pedimos que se retracte o que presente pruebas", indicó.

Publicidad

Cabe recordar que en el año 2013 el ex vicepresidente, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que la UP es parte de una manera de hacer política de las Farc, en la que por un lado tienen fusiles y por otro política.

Publicidad

"Lo que sigue es la imputación de cargos que la Fiscalía tiene que hacer ante los juzgados. Él debe demostrar sus acusaciones. Eso es parte de la estigmatización y lo que hicieron para justificar el genocidio contra la Unión Patriótica", señaló Quiroga.