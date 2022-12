Piqué confía en que Messi se recupere para jugar contra el Celta de Vigo

Ante las molestias que Leo Messi sufre en el pie derecho desde el partido ante el Real Madrid y que le han impedido jugar con la selección Argentina, su compañero en el Barça Gerard Piqué se ha mostrado "optimista" con vistas a que el 'diez' azulgrana pueda jugar el domingo contra el Celta de Vigo.

Publicidad

Aprovechando el acto de entrega del cheque de 50.710 euros destinados a la Fundación del Instituto Guttmann recaudados por la décima edición del libro Relatos Solidarios, el jugador catalán ha explicado que ha mantenido contactos con el argentino para conocer su estado físico.

“En los últimos días he hablado con él y soy optimista. Creo que va a poder participar en Balaídos, pero dependerá de cómo se sienta esta semana. No lo puedo confirmar al cien por cien porque dependerá de lo que decida él, el entrenador y los médicos, pero espero que llegue a tiempo", ha señalado.

Publicidad

Dichas declaraciones se producen después de que Messi haya permanecido entre algodones por un dolor en el pie derecho, que le ha obligado a perderse los dos encuentros que la albiceleste ha disputado ante El Salvador y Ecuador.

Publicidad

El central azulgrana ha señalado que el argentino "sabe de la importancia que tiene para el equipo" en unos últimos dos meses de temporada en el que el Barcelona se jugará la lucha por los títulos.

En este sentido, asegura que el nivel del equipo "ha ido creciendo" en los últimos meses, una circunstancia que, según ha dicho, ha repercutido en "la confianza" de la escuadra azulgrana.

Publicidad

No obstante, Piqué no se fía: "Sabemos que el año pasado estábamos en la misma situación y todos sabemos cómo acabo. Esperamos haber aprendido de eso y seguir mejorando".

Publicidad

Así mismo, admitió que su situación individual también ha mejorado -"me encuentro muy bien, estoy con muchísima confianza, me siente rápido y veo que estoy ayudando al equipo", ha subrayado-, si bien ha puntualizado que "sin títulos no servirá de nada el trabajo realizado".

EFE