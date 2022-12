Programa completo Blog Deportivo 26 de febrero de 2015

Criminales de guerra en conflicto colombiano deben pagar cárcel, reitera Ordóñez: Tras su salida de la reunión en el Departamento de Estado con el embajador para crímenes de guerra de Estados Unidos Stephen Rapp, el procurador Ordoñez reiteró su mensaje de que los criminales de guerra en el conflicto colombiano, más allá de un acuerdo de paz, deben pagar cárcel.

Publicidad

A veces los llamados de atención o una derrota hacen bien: DT de Millonarios: Ricardo Lunari, técnico de Millonarios, manifestó en Blog Deportivo que no se apresurará a cambiar el esquema del equipo pese a la reciente derrota contra Tolima en la liga local.

Luis Bedoya llegaría a la vicepresidencia de la Fifa: El periodista argentino Juan José Buscalia reveló en Blog Deportivo que Luis Bedoya, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y vicepresidente de la Conmebol, llegaría a ocupar el cargo de la vicepresidencia de la Fifa hasta 2017 en remplazo de Julio Grondona.

Publicidad

Pastrana no descarta regresar a Venezuela para reunirse con la oposición: Fuentes cercanas a Andrés Pastrana aseguraron a Blu Radio que el expresidente no descarta viajar nuevamente a Venezuela para visitar a los líderes de la oposición, ante la crisis desatada tras las denuncias de violaciones de Derechos Humanos a quienes no apoyan los ideales del presidente Nicolás Maduro.

Publicidad

Detienen en frontera con Venezuela a 16 colombianos por contrabando: Los controles que viene realizando la Guardia Venezolana en la frontera entre el departamento de Arauca y el Estado Apure deja 16 colombianos detenidos por el delito de contrabando de materiales de construcción y alimentos.

Preocupa que temas de seguridad sean revelados por el senador Uribe: MinInterior: El Gobierno Nacional repudió la publicación de un documento del Comando de operaciones del Ejército por parte del senador Álvaro Uribe.