Programa completo Blog Deportivo 31 de julio de 2015

El negocio de Santos Borré está prácticamente hecho: presidente del Cali: Álvaro Martínez, presidente del Deportivo Cali, confirmó que existe una oferta por el delantero colombiano Rafael Santos Borré de un equipo del fútbol español y que está a punto de concretarse.

Pep Guardiola aún no decide si renovará o no con el Bayern Múnich: El entrenador del Bayern Múnich, Pep Guardiola, dijo que todavía no ha tomado una decisión acerca de si renovará o no con el club, equipo con el que tiene contrato hasta el final de esta temporada.