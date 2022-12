Programa completo de Blog Deportivo 15 de septiembre de 2014

Polo Democrático presentará el miércoles su propia reforma al Estado: Según indicó el congresista del Polo Democrático, Jorge Robledo, la bancada de Senado y Cámara, junto a las directivas, están ultimando los detalles de su propia reforma al Estado que presentarán este miércoles y en donde se enfocan sobre todo en los artículos a los que se oponen de la reforma que presentó el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Desplazados no deben pagar predial de bienes abandonados: Corte Constitucional: La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, determinó que las personas en situación de desplazamiento, no tendrán que pagar el impuesto predial de los territorios de los cuales se vieron obligados a abandonar.

Ricardo Roa Barragán, el reemplazo de Sandra Fonseca en la presidencia de la EEB: La junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá decidió remplazar a Sandra Fonseca, por Ricardo Roa Barragán, actual presidente de la Transportadora de Gas Internacional.

Mientras jugaba, robaron la casa del futbolista Michael Ortega: El futbolista Michael Ortega fue víctima de robo mientras jugaba con Junior el clásico contra Uniautónoma.

Presidente Santos asegura que pobreza extrema se acabará en 4 años: Además, el mandatario indicó que los últimos cuatro años han salido de la pobreza extrema más de dos millones de personas.

“Yo no me quiero morir”: la nueva narración de Juan Manuel Gonzáles: El histórico narrador, quien era reconocido por su frase “yo me quiero morir” cada que cantaba un gol del Atlético Bucaramanga, debido a la emoción que le generaba una anotación del equipo amarillo, contó en Blog Deportivo sobre su situación actual y el porqué de su cambio en el canto de gol.

Por este gol, el ‘Messi’ coreano es la nueva atracción del fútbol mundial: Al demostrar sus excelentes habilidades con el balón en la Copa Asia Sub-16, el jugador Seung Woo Lee se ha convertido en el centro de atención del balompié mundial.

Silvia Gette podría quedar en libertad: A punto de derrumbarse quedó el juicio que se sigue en contra de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, luego que la Fiscalía General de la Nación estableciera que el exjefe paramilitar, alias ‘Don Antonio', le mintió a la justicia.

Justicia niega por décima ocasión libertad a exabogado de Gette: Décima derrota la que enfrenta ante la justicia el abogado Arcadio Martínez pidiendo libertad.

Nuevo caso de paseo de la muerte: la víctima fue una menor embarazada: Una menor de 16 años que manifestó complicaciones en sus 7 meses de embarazo e inicialmente fue llevada al centro de salud del barrio Jordán, en la ciudad de Ibagué, y no la atendieron.