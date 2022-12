Programa completo de Mundo BLU 10 de agosto de 2014

Entrenador de Orlando Duque tuvo que verlo por TV, Federación no aprobó su viaje: Blu Radio habló con el entrenador del campeón mundial de clavados de altura, Orlando Duque, quien no pudo acompañarlo porque la federación no autorizó recursos para su viaje.

La guerra en Irak tras los recientes ataques de Estados Unidos: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra las posiciones yihadistas en el norte de Irak, donde Gran Bretaña y Francia se sumaron el domingo a la campaña para evitar que los civiles atrapados en el Monte Sinjar mueran de hambre.

Miedo ancestral a grandes epidemias se reaviva con casos de ébola: Tras el SRAS, la gripe aviaria, el coronavirus y el chikungunya, el virus del ébola reaviva otra vez miedos ancestrales que remontan a las grandes epidemias, aunque la situación está lejos de ser comparable.

Colombia inicia sensible debate sobre víctimas en diálogos de paz en Cuba: Con ojos llorosos, Elver Montaño, un campesino negro de unos 60 años, narra su dolor, desarraigo y miedo como una de las 5,5 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, cuya reparación se analizará desde esta semana en el proceso de paz en Cuba.

Alimentarte, excusa para salir a comer y apoyar a las familias de los policías: Cristina Botero, la directora ejecutiva de la Fundación Corazón Verde, hizo una invitación para el plan gastronómico Alimentarte, que se realiza el sábado, domingo y lunes festivo de la semana que viene en el parque El Virrey de Bogotá.

MinInterior Juan Fernando Cristo buscará consenso entre Santos y Uribe: El nuevo ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, afirmó hoy que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos buscará alcanzar consensos con el exmandatario y ahora senador Álvaro Uribe, que se ha presentado como uno de sus más férreos enemigos en la oposición.

“La leyenda de Michael Jackson seguirá creciendo con el tiempo”: Manolo Bellón: En diálogo con Mundo Blu, el melómano y hombre de radio Manolo Bellón contó datos de la vida de Michael Jackson, tras cinco años de su muerte.

Israel y Palestina aprueban un nuevo alto el fuego de 72 horas: Egipto ha obtenido la "aprobación simultánea" por las partes israelí y palestina para la entrada en vigor de un nuevo alto el fuego de 72 horas, que será anunciado oficialmente esta noche, reveló a Efe un responsable palestino, que pidió el anonimato.