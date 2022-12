Programa completo Mundo BLU 8 de marzo de 2015

Colombianos en el mundo se unieron a la Marcha por la vida La comunidad colombiana residente en Pekín se unió hoy a las "marchas por la vida" convocadas en medio centenar de ciudades de Colombia para condenar la violencia y apoyar el proceso de paz en el país latinoamericano.

Así avanza la Marcha por la vida en las ciudades del país La Marcha por la Vida, que se desarrolla en numerosas ciudades de Colombia y el mundo, arrancó en Bogotá con un llamado a derrotar el odio y mantener unida a la sociedad alrededor de un país en paz.

“No es fácil para las mujeres entrar al mundo de la ciencia”: Martha C. Gómez La científica Martha C. Gómez, considerada una autoridad mundial en clonación, manifestó en BLU Radio que ingresar al mundo de la ciencia para una mujer no es un trabajo nada fácil.

¿Por qué tardó tanto la humanidad en dar a las mujeres el derecho al voto? Para el profesor Miguel Benito, internacionalista de la Universidad Sergio Arboleda en diálogo con Mundo BLU, las mujeres han cargado históricamente con el lastre de ser ciudadanas de segunda clase en unas sociedades eminentemente patriarcales.

“Todo ha sido un desafío constante”: colombiana que lidera misión en la Nasa Luz María Martínez, una colombiana que lidera misión de la Nasa en Júpiter, relató en Mundo BLU su experiencia en el organismo de investigación especial y al respecto afirmó que su trabajo ha sido un desafío constante.

“Si la mujer está mal, toda la familia está mal”: Ale Velasco, coach de vida Ale Velasco, coach de vida con 3 libros sobre la equidad de género, habló en Mundo BLU sobre los retos de las mujeres que tienen la doble responsabilidad del trabajo y la familia.