Rafael Santos Borré cuenta la razón por la que decidió dejar el fútbol europeo

Rafael Santos Borréfue presentado oficialmente por Internacional de Porto Alegre en Brasil. El delantero colombiano llegó tras una mega operación del equipo para contar con sus servicios y sacarlo antes de tiempo del Werder Bremen de Alemania. Si bien el momento del jugador era bueno en Europa, finalmente, decidió regresar a Sudamérica antes de tiempo.

"Con los directivos analizamos la situación para ver cómo se podía adelantar mi llegada. Bremen se jugaba cosas importantes y quería que estuviera allá. Se buscó la mejor forma de salir en el momento indicado y que los clubes quedaran con una buena relación", dijo el colombiano en la rueda de prensa de su presentación.

Aunque el cariño que ha recibido el delantero en Brasil ha sido "gigantes", muchos han criticado su decisión de salir de Europa teniendo minutos y siendo figura en una liga tan compleja como la alemana. Según él, esto se dio a que sintió que era el momento y las cosas se dieron de la forma correcta para que el movimiento pasara.

Rafael Santos Borré en Alemania // Foto: X @werderbremenES

"Al principio era difícil tomar la decisión. Mi carrera la había enfocado en estar más tiempo en Europa. Pero empecé a conocer más el proyecto de Inter, hablar con los directivos y crear un vínculo con la hinchada, me interesé en venir y me gustó la idea. Fue importante lo que me mostraron los directivos, no solo conmigo; el equipo está construido con jugadores de jerarquía que le pueden dar mucho a la institución", dijo Rafael Santos Borré.

Publicidad

Con Bremen, Borré sumó 14 partidos en donde anotó en cuatro oportunidades. Llegó tras su etapa en Frankfurt en donde consiguió la UEFA Europa League siendo figura en la mítica llave ante el FC Barcelona en el Camp Nou; pero, según él, Europa debía quedar en el pasado y el proyecto del Inter podría ser un salto profesional en su carrera.