En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey: cayó 3-2 ante el Albacete de segunda división

Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey: cayó 3-2 ante el Albacete de segunda división

El equipo merengue se despidió del torneo en el debut de Álvaro Arbeloa como su técnico, tras el despido de Xabi Alonso el pasado lunes.

Albacete vs Real Madrid Copa del Rey.
Albacete vs. Real Madrid, Copa del Rey.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad