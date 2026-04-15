Realidades diferentes para Luis Díaz y Lucho Suárez en la Champions League

No todos los los colombianos celebraron en el cierre de los cuartos de final de la Champions League. Mientras el Bayern de Luis Díaz festejó por su clasificación a semis, el Sporting de Lucho Suárez se resignó al no poder darle la vuelta a la serie.



Bayern Múnich, Arsenal, PSG y Atlético de Madrid, a semifinales:

El Arsenal empató sin goles ante el Sporting de Lisboa y logró mantener la ventaja de 1 a 0 en la serie para clasificar a semifinales. En Alemania, la serie terminó 6 a 4 a favor del Bayern Múnich sobre el Real Madrid. El colombiano Luis Díaz marcó el gol decisivo para asegurar la clasificación de su equipo.

Bayern Múnich y Real Madrid disputaron un partido intenso, con alternativas para ambos equipos. Hubo momentos en los que el conjunto español estuvo cerca de remontar y otros en los que la serie se igualó. El encuentro comenzó con la serie 2 a 1 a favor del alemán, pero el merengue salió con intención de revertirla.

El primer tiempo estuvo marcado por los goles, con cinco anotaciones. En el minuto 1, el Real Madrid abrió el marcador con el turco Arda Güler. El Bayern respondió rápidamente y en el minuto 6 Joshua Kimmich asistió a Aleksander Pavlovic para el 1 a 1. En el 29, nuevamente Arda Güler puso en ventaja al equipo español, pero nueve minutos después, en el 38, Harry Kane igualó tras una asistencia de Dayot Upamecano. Antes del descanso, un pase de Vinicius Junior permitió a Kylian Mbappé marcar el 3 a 2 a favor del merengue, resultado que igualaba, temporalmente, la serie 4 a 4.



Luis Díaz marcó el gol definitivo para el Bayern

En el segundo tiempo, ambos equipos mantuvieron la presión. En el minuto 86, el Real Madrid se quedó con diez jugadores tras la expulsión por doble amarilla de Eduardo Camavinga. Con un hombre más, apareció Luis Díaz, quien anotó el gol que definió la clasificación para el Bayern Múnich. En el minuto 94, el francés Michael Olise amplió la ventaja. El partido terminó 4 a 3 a favor del Bayern y la serie 6 a 4.

En la otra llave, en Londres, el Arsenal recibió al Sporting de Lisboa con una ventaja de 1 a 0. Poco pudo hacer el colombiano Luis Javier Suárez para ayudar a su equipo en el arco rival y seguir con el sueño de la Liga de Campeones. El partido terminó sin goles y, gracias al resultado de la ida, el equipo inglés aseguró su clasificación a semifinales.

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Los otros equipos clasificados son el Paris Saint Germain, que eliminó al Liverpool con un global de 4 a 0, y el Atlético de Madrid, que superó al Barcelona con un marcador global de 3 a 2.

Las semifinales se jugarán el 28 y 29 de abril (partidos de ida) y el 5 y 6 de mayo (partidos de vuelta). El Arsenal enfrentará al Atlético de Madrid y el Bayern Múnich al Paris Saint Germain.