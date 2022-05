“Representar a mi país es lo más bonito, todos los jugadores queremos esto”: Campaz por convocatoria

La Selección Colombia anunció el martes sus convocados a la fecha Fifa en la que enfrentarán a Arabia Saudita el próximo 5 de junio, en la que Héctor Cárdenas, director interino, llamó a 20 futbolistas.

Sin grandes nombres como el de Luis Díaz, Cardenas convocó a varias caras nuevas para su primer amistoso luego de que Reinaldo Rueda dejara las riendas de la Selección Colombia tras no clasificar al Mundial.

En conversación con Blog Deportivo, el jugador del equipo brasileño Gremio Jaminton Campaz habló sobre su convocatoria y lo que puede aportarle a la ‘Tricolor’ de cara a este amistoso.

Campaz se mostró muy contento y alegre por el llamado a vestir los colores del país y recalcó que "representarlo es lo más bonito, todos los jugadores queremos esto".

El volante explicó que su entrenador en Gremio lo usa como como extremo, pero esa no es su posición natural. “Él sabe que me siento más cómodo por dentro, mi posición, donde siempre he jugado y donde me mostré a nivel mundial”. Sin embargo, en la Selección cree que sea posible que juegue como volante 10 para “aportarle mucho juego”.

Campaz también se refirió a la dura situación que vive su club en el futbol brasileño luego de que descendieran la temporada pasada a la segunda división del país, pero que, pese a esto, él se ha podido acoplar bien al plantel.

“Los compañeros y el cuerpo técnico son muy bien, eso genera confianza. Compañeros que hablan español me ayudaron mucho y he comprendido el portugués, ya me acoplé al país, al estilo de juego, a la ciudad y al estilo de juego”, aseguró.

De igual manera, el volante habló de su antiguo club, el Deportes Tolima, y confesó estar muy agradecido con “Gabriel Camargo, los funcionarios del club, los ayudantes, la verdad son seres humanos muy buenos y espero que sigan así y le den muchas alegrías al Camargo que se las merece de verdad”.

Campaz llega a la convocatoria de la Selección luego de coronarse campeón de la Recopa Gaucha el martes 24 de mayo, al vencer en la final 0-5 al Glória, en la anotó gol y asistió.

