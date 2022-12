"Respeto a Diego Costa pero no le tengo miedo": Álvaro Negredo

El delantero del Manchester City habló de su competencia con Diego Costa en la selección española.

"No me preocupa. Yo tengo que hacer mi trabajo, él hará el suyo y será decisión del entrenador. Todos haremos nuestro trabajo para estar en el Mundial. En ese sentido el problema será para el seleccionador. Tengo todo el respeto del mundo a Diego, pero no le tengo miedo a nadie", aseguró.

Del Bosque convoca a Diego Costa para los amistosos en África

El delantero del Atlético de Madrid Diego Costa, nacido en Brasil y que optó recientemente por jugar con la selección de España, fue convocado este jueves por primera vez por el equipo de su país de adopción, de cara a los amistosos de este mes en Guinea Ecuatorial y Sudáfrica.

Vicente Del Bosque no había ocultado desde hace tiempo su intención de contar con Diego Costa y una vez que su situación se ha clarificado, tras manifestar su deseo de jugar con España en vez de con Brasil, lo ha incluido en su lista.

"Reúne todos los requisitos, como jugador español, y está jugando muy bien", explicó Del Bosque en rueda de prensa al ser preguntado por la inclusión de Diego Costa.

"Quedan siete meses para el Mundial. Es una opción más que tenemos. Diego Costa no resta, sino que suma", apuntó el seleccionador de la Roja.

Fue la novedad más destacada de una lista de 23 hombres en la que vuelven al equipo Xabi Alonso (Real Madrid) y Javi Martínez (Bayern Múnich), y en la que no fueron incluidos los barcelonistas Xavi Hernández y Gerard Piqué, que descansarán en esta ocasión.

El puesto de delantero centro es uno de los que más debate ha generado en la campeona mundial y europea en los últimos años y la opción de Costa, de 25 años y colíder de la tabla de goleadores de la Liga española (con 13, igualado con el portugués Cristiano Ronaldo), se convierte ahora en una realidad.

Las primeras pruebas para el delantero de 25 años serán por tanto esos amistosos del 16 de noviembre en Malabo ante Guinea Ecuatorial y del 19 en Johannesburgo ante Sudáfrica, el país en el que España se proclamó campeona del mundo en 2010.

Costa, llegado al fútbol español en 2007 y que tiene la doble nacionalidad, acudió en marzo de este año a la llamada de la Seleçao de Luiz Felipe Scolari para dos amistosos.

Luego no contó con la confianza del entrenador en la Copa de las Confederaciones, que Brasil ganó como anfitrión.

Después de que España manifestara su intención de contar con Costa, Scolari convocó al jugador para los amistosos de noviembre ante Honduras en Miami y Chile en Toronto, pero el atacante manifestó públicamente a finales de octubre su decisión definitiva.

El técnico de la verdeamarilla lo desconvocó entonces, visiblemente disgustado.

"Un jugador brasileño que rechaza vestir la camiseta de la selección de Brasil en una Copa del Mundo en su propio país sólo puede estar autómaticamente desconvocado", afirmó.

Según la lista de Del Bosque para estar partidos, Diego Costa se disputaría el puesto de delantero centro con su compañero del Atlético David Villa y con Álvaro Negredo (Manchester City).

No fueron llamados por Del Bosque otros jugadores que están lesionados, como Fernando Torres (Chelsea), Miguel Pérez 'Michu' (Swansea), David Silva (Manchester City) y Jordi Alba (Barcelona).

En la portería, sin sorpresas, Del Bosque contó con el trío habitual, Iker Casillas (Real Madrid), Víctor Valdés (Barcelona) y Pepe Reina (Nápoles). La gran duda será quién será titular, principalmente entre Casillas y Valdés.

Los amistosos en Guinea Ecuatorial y Sudáfrica son los últimos partidos del año 2013 para España, que en octubre consiguió su clasificación para la fase final del Mundial de Brasil, donde defenderá su corona de Sudáfrica-2010.

El amistoso del día 19 en el Soccer City de Johannesburgo permitirá revivir lo ocurrido hace más de tres años, ya que fue allí donde el equipo de Del Bosque ganó la final a Holanda, con un tanto de Andrés Iniesta en la prolongación de la final ante Holanda (1-0).

Para Diego Costa, esta convocatoria supone otro gran momento en un año que está siendo muy intenso para él y donde parece haber dado un gran salto de calidad, que le hace apuntar ya directamente hacia el Mundial-2014.

Con AFP.