Ronaldinho jugaría la Kings League de Gerard Piqué, según reveló jugador de la liga

Gerard Piqué creó un fenómeno en redes sociales junto a Ibai Llanos con la Kings League, su propia liga deportiva de fútbol que es transmitida cada domingo, a través de la plataforma de streaming Twitch.

En esta competencia han estado grandes jugadores del fútbol internacional, pues no solo Gerard Piqué, Kun Agüero e Iker Casillas son protagonistas, sino que otras leyendas se han puesto la camiseta de la Kings.

Joan Capdevila, Javier 'Chicharito' Hernández, Chelito Delgado, Javier Saviola son algunos de los jugadores que ha dicho presente en la Kings League; sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el defensor de Porcinos FC, Gabriel Cichero, reveló que el próximo 26 de febrero el invitado especial será Ronaldinho.

"Todo el mundo está contactando a la Kings League para entrar. Sé que el 26 de febrero viene un jugador, que, creo yo, será Ronaldinho. Dijeron ellos mismos que jugará con Porcinos y será el primer jugador que comprará la franquicia para su país", reveló Cichero en Blu Radio.

El defensor aseguró que el fenómeno de la Kings League tiene enamorado no solo a niños, sino miles de adultos le siguen la pista al torneo cada fin de semana.

Sin embargo, la noticia de la semana llegó gracias a la ‘chiva’ del ‘streamer’ colombiano JuansGuarnizo, quien, a través de su canal de Twitch, reveló estar en conversaciones con James Rodríguez para que participe con su equipo ‘Aniquiladores’ en la Kings Leagues.

“Yo ya le hablé a James. Solamente le puedo decir que ya le pregunté a James si está enterado más o menos de qué trata esto. Y creo, ya me respondió. Simplemente les digo que tuve una conversación con él, nada más. Una conversación muy ligera, aún no le he preguntado absolutamente nada. Simplemente le pregunté: oye ¿estás enterado de qué trata la Kings League?”, aseguró el ‘streamer’ JuansGuarnizo.