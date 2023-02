Kings League: James Rodríguez podría participar en la liga de Gerard Piqué

Gerard Piqué sigue dando de qué hablar gracias a su liga de fútbol en España, pues la Kings League sigue creciendo y generando millones de visitas cada fin de semana, siendo uno de los contenidos más consumidos por los internautas.

Sin embargo, la noticia de la semana llegó gracias a la ‘chiva’ del ‘streamer’ colombiano JuansGuarnizo, quien, a través de su canal de Twitch, reveló estar en conversaciones con James Rodríguez para que participe con su equipo ‘Aniquiladores’ en la Kings Leagues.

“Yo ya le hablé a James. Solamente le puedo decir que ya le pregunté a James si está enterado más o menos de qué trata esto. Y creo, ya me respondió. Simplemente les digo que tuve una conversación con él, nada más. Una conversación muy ligera, aún no le he preguntado absolutamente nada. Simplemente le pregunté: oye ¿estás enterado de qué trata la Kings League?”, aseguró el ‘streamer’ JuansGuarnizo.

Cabe recordar que, en la Kings League han participado jugadores históricos en este torneo de fútbol, entre esos, el jugador mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien ya disputó un partido con la camiseta de Porcinos, equipo de Ibai Llanos; o el propio ‘Kun’ Agüero, que jugó con su club en España.

No sería la primera vez que el colombiano James Rodríguez compartiría con los creadores de contenido de Twitch, pues, anteriormente, alcanzó a grabar en directo junto a Ibai, AuronPlay y JuansGuarnizo un torneo de Fall Guys, en donde el colombiano jugó con los mencionados ‘streamer’.

Por otro lado, la polémica de Gerard Piqué y Shakira no se detiene después de que el exfutbolista del FC Barcelona fuera visto afuera de la casa de la barranquillera. En el video, el español entró en un vehículo a la propiedad para recoger a sus hijos, sin embargo, al pasar unos minutos, trató de despistar a la prensa.

