Ronaldo y Bale, bajas del Real Madrid ante el Espanyol

Cristiano Ronaldo, enfermo, y Gareth Bale, lesionado en la cadera, son baja de cara al desplazamiento del Real Mdrid ante el Espanyol de Barcelona, en la 4ª fecha del campeonato español, anunció este sábado el entrenador Zinedine Zidane.



"(Ronaldo) no viajará con nosotros. Le duele la garganta y se quedará en Madrid. No está preparado para viajar con nosotros y no tomaremos riesgos, menos aún con Cristiano", dijo el técnico francés en conferencia de prensa.



En cuanto a Bale, fue víctima el miércoles de un golpe en el partido ante el Sporting de Portugal (2-1) en Liga de Campeones, y no es necesario tomar riesgos inútiles, subrayó "ZZ", con la mente puesta en el partido ante el Villarreal del próximo miércoles.



Bale tiene "un golpe fuerte en la cadera, nos vamos a arriesgar, los jugadores quieren jugar pero tenemos muchos partidos y no podemos arriesgar. Es un grupo, hay jugadores importantes, cuando uno tiene algo mejor que entre otro que lo haga bien" explicó Zidane.



Ni Ronaldo ni Bale tomaron parte en el entrenamiento con el resto del grupo ni el viernes ni el sábado.



La ausencia de las dos estrellas blancas podría deparar minutos para Lucas Vázquez, Marco Asensio, Isco o el colombiano James Rodríguez.



El Real Madrid, líder de la Liga (9 puntos), se mide el domingo (18h45 GMT) con el Espanyol en busca de un 16ª triunfo consecutivo, con lo que igualaría el récord del Barça de Pep Guardiola (2010-2011).