Sabía que el balón iba a la portería: Roberto Carlos sobre gol de tiro libre a Francia hace 25 años

Hace 25 años, el brasilero Roberto Carlos marcó su famoso gol de tiro libre ante Francia en aquel compromiso amistoso que terminó empatando (1-1) y que, además, acabó por darle al exjugador del Real Madrid el título de mejor gol de tiro libre de la historia.

"Yo pongo la parte más dura del balón frente a mí, era una costumbre natural y lo miraba y lo miraba. El balón no era para que hiciera tanto efecto, pero yo sabía que iba a la portería. Ese gol ha hecho historia, con esas botas y está entre los goles más importantes de mi carrera", recordó en su momento en una entrevista el propio Roberto Carlos.

El lateral, en esa misma nota, reveló además que antes del cobro Dunga dijo que estaba muy lejos para que lo ejecutara él y que si lo marcaba se iría del banquillo, "pero no se fue porque él era el entrenador", dijo.

"La gente a veces hace análisis y no hay una explicación. Si yo que tiré a puerta no tengo explicación, cómo una persona va a intentar explicar lo que ha hecho el balón. Son cosas del destino, un gol para jamás olvidar", rememoró en aquella oportunidad.

Roberto Carlos también contó que, tras el gol, si bien no habló con el aquero que lo recibió, que fue Fabian Barthez, sí conversó con Zidane: "Se reía y me decía 'solo tú puedes hacer cosas como estas', pero yo le decía que él también podía hacerlas", detalló el brasilero, quien dijo además que conserva los guayos y la camisa de aquel partido.

Escuche la noticia en Blog Deportivo: