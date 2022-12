Sampaoli asegura que su nominación a mejor entrenador de la FIFA es por Chile

El entrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, señaló que su nominación al galardón de Entrenador Mundial FIFA del fútbol masculino 2015 es gracias "al juego de Chile que encantó a los europeos", según declaró a una radio local.

"Es una alegría inmensa estar en este lugar, más allá de la forma y cómo se logró con un Chile invicto y porque se encantó al fútbol europeo. Todo se debió a nuestro juego", aseveró el técnico argentino a Tele13 Radio.

Sampaoli, que este año ganó la Copa América con la selección de Chile, competirá en la final con los españoles Luis Enrique, técnico del Barcelona, y con Pep Guardiola, del Bayern Múnich. (Vea también: “Genera preocupación por su calidad": Sampaoli elogia a James Rodríguez ).

Preguntado por quién votará en los premios de la FIFA, Sampaoli confesó que se inclinará por Guardiola, porque "a mí el equipo que más me gusta ver es el Bayern Múnich, por su forma de juego".

En tanto, sobre los jugadores finalistas al Balón de Oro, aseveró que "voté por Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Lionel Messi. Para mí Arturo y Alexis me dieron mucho en la Selección y se consolidaron en la élite. Lionel, para mí es el mejor del mundo".

Pese a que tiene contrato hasta el Mundial de Rusia 2018, las dudas sobre la continuidad de Sampaoli en la Roja se han disparado tras la dimisión de Sergio Jadue como presidente del fútbol chileno por su vinculación con los escándalos de corrupción en la FIFA y la Conmebol.

El técnico de la roja, que viajará a Miami para recibir el premio de la cadena televisiva Univisión como Mejor técnico de Latinoamérica, señaló que no tiene previsto reunirse con Jadue, que se encuentra en la ciudad estadounidense tras llegar a un acuerdo de colaborar con la investigación de los casos de corrupción de la FIFA y la Conmebol a cambio de una eventual rebaja en su condena.

Acerca de los rumores sobre su salida de la Roja a causa de la crisis directiva, Sampaoli aseguró que "si me hubiera querido ir, lo hubiese hecho tras la Copa América. Por ahora estoy trabajando en el horario de siempre y con el grupo de los juveniles. Cuando me quiera ir lo voy a hacer y no voy a avisar a nadie. No quiero que la gente se lleve otra imagen de mí", apostilló.

De igual forma, el argentino agregó que "cuando esté el nuevo directorio de la federación de fútbol de Chile, -que se elegirá el 4 de enero-, me sentaré a conversar y veré los pasos a seguir".

EFE