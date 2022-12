“Santos propuso a paramilitares refundar la patria”: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe lanzó este jueves una de las más fuertes acusaciones contra el presidente Juan Manuel Santos.

A través de Twitter, el ahora senador dijo que Santos se reunió con grupos paramilitares buscando dar un golpe al Gobierno de turno.

“Santos el único de mi Gbno que debería estar en la cárcel porque fue donde paramilitares a proponer tumbar al Gbno y refundar a Colombia”, citó el senador del Centro Democrático en la red social.

La reacción del expresidente se dio luego de que Santos se pronunciara en medio de la reunión de ministros de Justicia de las Américas, sobre las investigaciones que se han abierto recientemente a miembros de la oposición a su Gobierno.

“Una justicia independiente, una justicia que no persigue a nadie por razones políticas y que se ajusta siempre a las normas y el debido proceso”, dijo Santos en el encuentro.

Otros trinos del expresidente Uribe:

El expresidente Uribe también escribió en Twitter que "Santos debería mostrar a Fiscal de USA las grabaciones "ilegales"de magistrados d l Corte que ordenaban por política proceder contra mi Gbno (...) Santos cree que puede engañar a todas las personas, incluso a la fiscal de Estados Unidos".

Entre tanto, el Centro Democrático le envió una carta a la fiscal de Estados Unidos y a los ministros de Justicia de las Américas, en la que indica nuevamente que sí hay persecución política contra la oposición en Colombia, en especial contra el Centro Democrático.

En la misiva hacen referencia a una alianza entre el Gobierno, Fiscalía y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para perseguir a los líderes del Centro Democrático.

Esta es la carta emitida por la colectividad:

Bogotá, 15 de octubre de 2015 (CD).

Carta Abierta del Centro Democrático a la Sra Fiscal de los Estados Unidos y demás Ministros de Justicia de las Américas reunidos en Bogotá:

A diferencia de lo que proclamó el Presidente de Colombia ante ustedes, la cruda verdad es que en Colombia SÍ hay persecución política por vía del aparato judicial en contra de la oposición representada en nuestro partido, Centro Democrático.

En efecto, el Gobierno colombiano, en alianza con el Fiscal General de la Nación, su policía judicial y varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han desatado la más burda y cruel persecución contra nuestros dirigentes, tal como ha sido denunciado ante múltiples instancias internacionales como el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por ende, acudimos a ustedes para que no caigan en el engaño del Gobierno Nacional, cuyo único afán es destrozar nuestro partido de oposición, tal como se ha visto y documentado con las atrocidades judiciales emprendidas contra el ex Presidente Álvaro Uribe, su familia; nuestro Director Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga; el ex Vice Presidente y actual candidato a la Alcaldía de Bogotá Francisco Santos; los ex Ministros y ex funcionarios Andrés Felipe Arias, Luis Alfonso Hoyos, Luis Carlos Restrepo, Diego Palacio, Sabas Pretelt, Alberto Velásquez, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo y el ex pre candidato presidencial Luis Alfredo Ramos.

Una vez más pedimos a ustedes no caer en el engaño de un Presidente que utiliza la justicia de nuestro país para implementar su vindicta contra quienes nos oponemos al propósito gubernamental de otorgarle impunidad a los asesinatos, secuestros, crímenes de lesa humanidad y actividades de narcotráfico del grupo narco terrorista de las FARC.

Por último, pedimos a ustedes que se preserven y fortalezcan las medidas de protección internacional que hoy amparan a aquellos de nuestros dirigentes que fueron obligados al exilio tras la persecución político - judicial desatada por el gobierno de Juan Manuel Santos y parte de la rama judicial".