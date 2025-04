¿Se cae llegada de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil? Real Madrid sería el culpable

En un nuevo giro dentro de la novela por elbanquillo de la selección de Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) habría descartado oficialmente la contratación de Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, según reportó este martes el portal deportivo Ge del grupo Globo.

Aunque ambas partes ya habrían alcanzado un principio de acuerdo, la negativa del club merengue a liberar al estratega italiano habría sido el principal obstáculo para concretar su incorporación, según los periodistas André Rizek y Cahê Mota.

Ancelotti, quien tiene contrato con el club español hasta 2026, no logró pactar con la entidad blanca las condiciones para abandonar su cargo antes de tiempo. Tampoco se alcanzó un acuerdo económico sobre la cláusula de rescisión, lo que dejó estancadas las negociaciones a pesar del interés mutuo.

Por su parte, la prensa española especula que el técnico de Reggiolo también habría recibido una tentadora oferta del fútbol saudí, lo que podría haber influido en su cambio de postura respecto a asumir la dirección técnica de la pentacampeona del mundo.

Ante este escenario, Jorge Jesus, entrenador portugués del Al-Hilal de Arabia Saudita, se perfila como el nuevo favorito para tomar las riendas de la Verdeamarela.

La CBF, consultada por la Agencia EFE, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación. Sin embargo, de confirmarse, esta sería la segunda vez que Ancelotti le dice "no" a Brasil, frustrando el deseo del presidente de la entidad, Ednaldo Rodrigues, quien buscaba al italiano como reemplazo de Tite, tras su salida luego del Mundial de Catar 2022.

Desde entonces, Brasil atravsiesa un periodo de inestabilidad en el banquillo, con pobres resultados, incluyendo una dura goleada 4-1 frente a Argentina que derivó en la salida de Dorival Júnior.

Actualmente, la selección brasileña ocupa el cuarto lugar en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, con una ventaja de seis puntos sobre Venezuela, séptima en la clasificación y primera fuera de los puestos de acceso directo.