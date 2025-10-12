¿Se complica ser cabeza de serie pese a ganar? La FIFA pone a temblar a Colombia por esta razón

La Selección Colombia cerró su primera presentación en la Fecha FIFA con broche de oro al imponerse 4-0 sobre México en el AT&T Stadium de Texas. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no solo aprovechó el encuentro como preparación para el Mundial de 2026, sino que también buscó mejorar su posición en el ranking FIFA.

Con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, la Tricolor reafirmó su gran momento futbolístico tras un año de altibajos. Además, extendió su invicto bajo la dirección de Lorenzo y demostró estar lista para competir con las selecciones más fuertes del mundo.



Cómo quedó Colombia en el ranking FIFA tras golear a México

Antes del duelo ante México, Colombia ocupaba el puesto 13 del ranking FIFA con 1.692 puntos. Luego de la victoria, se consolidó como la tercera mejor selección de Sudamérica, solo detrás de Argentina y Brasil.

Si bien el triunfo aún no le permite ingresar al grupo de “cabezas de serie” del Mundial 2026, reservado para los anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) y los nueve equipos mejor ubicados en la clasificación, los dirigidos por Lorenzo se mantienen en el bombo dos, superando a selecciones como Uruguay y Ecuador.

El top 10 mundial continúa liderado por España, Francia y Argentina. Brasil se ubica en la sexta posición, mientras que Italia desplazó a Croacia del noveno lugar, complicando las aspiraciones de Colombia de llegar al primer bombo en el sorteo mundialista.



Pese a ello, el panorama sigue siendo alentador. Si mantiene su nivel actual, Colombia podría cerrar el año entre las 12 mejores selecciones del mundo. Para lograrlo, deberá obtener buenos resultados en sus próximos compromisos frente a:



Canadá (14 de octubre)

Nueva Zelanda (15 de noviembre)

Nigeria (18 de noviembre)

En el Ranking FIFA, 🇩🇪 Alemania gana y aprieta la carrera por el bombo 1 con Croacia y Marruecos (+Italia, si va directo).



🇰🇷 Corea del Sur perdió, y 🇪🇨 Ecuador y 🇦🇺 Australia sumaron, con lo que también se aprieta el bombo 2, pues hay sólo 1.5 pts entre ellos. pic.twitter.com/xPbYMVJ8Pj — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) October 11, 2025

Colombia apunta a ser cabeza de serie en el Mundial 2026

El triunfo sobre México consolida el trabajo de Néstor Lorenzo, quien ha logrado combinar juventud y experiencia para mantener la cohesión del grupo. Este resultado no solo impulsa al equipo en el ranking, sino que también influye en la ubicación que tendrá en el sorteo del Mundial, programado para el 5 de diciembre.

En ese sorteo, los 48 equipos clasificados se distribuirán en cuatro bombos de 12 selecciones cada uno, según su posición en la tabla FIFA. Por ahora, Colombia comparte el bombo dos con potencias como Alemania y Marruecos, lo que le permitirá evitar rivales de peso en la fase de grupos.

Publicidad

La diferencia con Croacia, última del bombo uno, es de unos 17 puntos, una brecha difícil de recortar a corto plazo. Sin embargo, el desempeño reciente de la Tricolor genera ilusión: con una defensa sólida, mediocampo ordenado y figuras como Luis Díaz en gran nivel, el equipo recupera su identidad y confianza rumbo al Mundial, además vale recordar que la FIFA revelará las posiciones de las selecciones en el ranking, luego de terminada la Fecha de octubre.