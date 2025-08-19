¿Se puede aplazar el duelo de Once Caldas por Copa Sudamericana? Reporte de clima preocupa

Problemas en Buenos Aires ante la alerta que emitió en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina por las fuertes tormentas que se registran en el área metropolitana. De hecho, este martes, 19 de agosto, el clima ha azotado a toda la ciudad y varios estadios se encuentran ahogados dejando problemas de cara a los duelos de torneo Conmebol que se disputarán este día.

Uno de esos compromisos en la lista tiene a un colombiano en vilo: Once Caldas, que a las 5:00 de la tarde tendría que enfrentar a Huracán por el duelo de vuelta de los octavos de final frente a Huracán, de una serie que, parcialmente, va ganado el cuadro caldense por la mínima diferencia (1-0).

Lluvias en Buenos Aires, Argentina // Foto: AFP

¿Aplazarán el partido de Once Caldas por Copa Sudamericana?

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Felipe Trujillo, gerente general del equipo ‘Blanco Blanco’, contó detalles del estado del estadio Tomás Adolfo Ducó y si este duelo se podrá disputar como está previsto o no.

“El equipo ya está en el estadio. Estamos haciendo los preparativos para calentamiento y todo lo pertinente, sigue lloviendo en Buenos Aires. La sensación térmica es baja, pero hay que esperar que los árbitros y los comisarios de Conmebol determinen si es posible jugar el partido. La cancha se ve en buen estado, pero tiene mucha agua”, contó.

Pero la preocupación recae que, antes, Huracán tuvo que aplazar el partido frente a Independiente de Avellaneda por la liga de Argentina, que podría repetirse. En ese orden de ideas, en caso de que el partido no se dé esta tarde, esperan que al menos sea reprogramado para este miércoles en horas de la mañana antes del vuelo de vuelta a Colombia.

Once Caldas en la Copa Sudamericana, en la fase de playoffs Foto: AFP

Policías agredieron a miembros e hinchas de Once Caldas

El gerente general confirmó que, en la noche de este lunes, 18 de agosto, sí sufrieron una agresión por parte de la Policía Federal de Argentina que llegaron hasta el punto del hotel de concentración y en el intento de recuperar el espacio, golpearon a algunos jugadores y lanzaron gases lacrimógenos afectando a miembros de la institución.

Publicidad

“Hoy salió un comunicado de la oficina de seguridad y se le prohibió el ingreso a la hincha de banderas e indumentaria al estadio”, puntualizó.