¿Sebastián Villa no jugará la Copa Libertadores? Este equipo lo quiere contratar

El futuro de Sebastián Villa vuelve a estar en el radar de las transferencias del fútbol sudamericano. El atacante colombiano atraviesa un gran momento con Independiente Rivadavia de Mendoza, donde se convirtió en una de las figuras del equipo, pero su nombre ahora aparece relacionado con un posible regreso a Boca Juniors, club que estaría interesado en repatriarlo para reforzar su plantilla.

De acuerdo con información revelada por el periodista Juan José Buscalia en el programa Blog Deportivo, el exjugador y ahora directivo Juan Román Riquelme habría decidido acelerar las negociaciones para intentar concretar el regreso de Villa al conjunto argentino. La dirigencia del xenienze estaría dispuesta a ofrecerle un contrato importante, incluso colocándolo entre los futbolistas mejor remunerados del plantel, en un nivel similar al de Leandro Paredes.

¿No jugaría la Libertadores?

Sin embargo, uno de los puntos que genera dudas en la operación es el escenario deportivo. Actualmente, Villa se prepara para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, donde enfrentaría a Fluminense de Brasil. Boca Juniors, por su parte, no le garantizaría jugar el máximo torneo continental, pues su participación internacional podría estar limitada a la Copa Sudamericana.

Sebastián Villa Foto: AFP

La decisión final estaría ahora en manos del propio jugador colombiano. Según lo contado por Buscalia los conflictos del pasado y el distanciamiento entre Villa y la institución quedaron atrás, y Riquelme estaría buscando convencerlo de volver a vestir la camiseta azul y oro, tal como ocurrió hace ocho años, cuando llegó al club durante el Mundial de Rusia 2018.



Mientras tanto, el futuro del extremo sigue abierto y podría definirse durante el periodo del Mundial 2026.