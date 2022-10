Sheffield F.C: el club más antiguo del mundo cumple 165 años

A mediados del siglo XIX, Inglaterra revolucionó el deporte mundial, pues aparecieron los primeros conceptos del fútbol mundial y el torneo más antiguo dio origen: la FA Cup, el campeonato más longevo que existe en este deporte.

Sin embargo, mucho antes de la creación de las primeras ligas e incluso del mismo concepto del fútbol en la ciudad de Sheffield, en el Condado de Yorkshire, Inglaterra, se fundó lo es el club más antiguo de toda la Tierra.

Sheffield F.C nació el 24 de octubre de 1857 y ya cumple 165 años desde su creación. Pese a no ser un club reconocido como lo son Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal, entre otros; esta popular institución es muy querida en las calles de Inglaterra, pues para lo más fanáticos del fútbol, fueron la primera piedra que construyó el fútbol como hoy se conoce.

Este club conocido por sus colores rojo y negro a lo largo de su historia ha logrado ganarse el corazón de cientos de sus fánaticos en todo el mundo; solo el respeto de ser nombrados como 'Los Antiguos', les llevó a ser miembros honorarios de la Fifa.

En 2004, la Fifa le dio un premio especial a esta institución, que según ellos, se merecía un lugar en lo alto del fútbol mundial: se le entregó el Orden al Mérito, un premio que solo repitió el Real Madrid. Además, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Inglés, para conmemorar su 150 aniversario.

Entre sus títulos solo aparece un palmarés amateur: FA Amateur Cup, Yorkshire League División Two, Yorkshire League Cup, Whitbread Trophy, Northern Counties East League División One (2), Northern Counties East League Cup (2), Sheffield and Hallamshire Senior Cup (5).

En redes sociales desde leyendas del fútbol hasta clubes históricos felicitan a la institución por ese día tan especial.

