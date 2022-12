“Siento que hubo justicia después de seis años”: Nancy Patricia Gutiérrez

Suprema de Justicia archivara el caso que se llevaba en su contra por parapolítica.

Gutiérrez aseguró que es claro que en su caso hubo una “red de falsos testigos” que en todas las audiencias a los que los citaban “no podían dar con una versión ni sostener una historia concreta y con eso se perdieron recursos de la Fiscalía y por supuesto, valioso tiempo de mi vida”.

La expresidenta del Congreso afirmó que pasaron seis años y tres meses en los que “siempre asistí a todo lo relacionado con el proceso porque tenía la seguridad que nadie iba a poder mantener esas mentiras”.

Agregó que estuvo dispuesta a “contrainterrogar a quien fuera necesario porque no estaba dispuesta a pagar por algo que no me correspondía”.

Dijo que su caso se dio porque “cuando fui presidenta del Congreso estábamos en un momento importante en el país, todo lo de Justicia y Paz y por eso creo que se dio toda esta dura situación”.

Se declaró “tranquila” por la decisión de la Corte Suprema de Justicia que “aunque demorado, funcionó y eso es lo más importante, ver que la justicia sí funciona porque se pudo demostrar mi inocencia”.

Afirmó que está tratando de dejar “esto atrás” y reveló que “ante todo está mi familia por lo que aún no sé si volveré a la política”.

Hace unas semanas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró auto inhibitorio a favor de la expresidenta del Congreso a quien se le seguían dos procesos por su presunta relación con paramilitares y su supuesta participación en casos de interceptaciones ilegales en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

A Gutiérrez, la excongresista Rocío Arias la había acusado de tener contactos con los paramilitares de Cundinamarca ‘el pájaro’ y ‘el águila’.