Valle del Cauca se prepara ante posible oleada migratoria si EE. UU. vuelve a atacar a Venezuela

En medio de la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que dio detalles sobre la captura de Nicolás Maduro, advirtió la posibilidad de realizar una segunda ola de ataques en el territorio venezolano, si lo consideraba necesario. Esto ha generado expectativa en el Valle del Cauca ante las consecuencias que pueda generar.

Algunos de los ciudadanos venezolanos que salieron a manifestar al centro de Cali, aseguraron que familiares y amigos que aún residen en el vecino país, temen la repetición de ataques como los ocurridos en la madrugada de este sábado, y manifestaron su intención de migrar hacia Colombia.

Esta situación ya está siendo atendida por las autoridades departamentales, quienes activaron una fase de preparación ante la posibilidad de la llegada de una nueva ola de migrantes al territorio vallecaucano.

La primera en advertir esto fue la gobernadora Dilian Francisca Toro a través de su cuenta de X, donde también hizo un llamado a actuar con responsabilidad y humanidad.



"Desde el Valle reafirmamos nuestro compromiso con quienes ya están en nuestro territorio y con quienes puedan llegar: seguiremos siendo un departamento solidario, que acoge, protege y brinda condiciones humanitarias dignas a la población migrante venezolana", señaló la mandataria vallecaucana.

La gobernadora también expresó que las autoridades deben actuar con sabiduría para garantizar el bienestar de los venezolanos como centro de cualquier decisión, esto en medio de la tensión que vive el vecino país.

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, aclaró que actualmente en la capital del Valle residen más de 130.000 ciudadanos venezolanos, quienes también están amparados para la protección de sus derechos.

"Reiteramos nuestro compromiso permanente con la defensa, la protección y las garantías de los derechos humanos de esta población y la que posiblemente se presente por otra ofensiva de los Estados Unidos y pueda generar un nuevo fenómeno migratorio. Desde lo humano y sensible mantendremos un acompañamiento constante con el propósito de asegurar el acceso a la institucionalidad, exigiendo el respeto por la humanidad", manifestó Mendoza.