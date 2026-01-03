En vivo
Nación

Venezolanos celebran la captura de Maduro en Bogotá

Trump confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una operación que calificó como “brillante”.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

