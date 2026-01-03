Venezolanos celebran la captura de Maduro en Bogotá

La Plaza de Bolívar, corazón político de Bogotá, se convirtió este sábado en un punto de encuentro para decenas de venezolanos que salieron a celebrar una noticia que, para muchos, parecía lejana: la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras los ataques registrados en Caracas y otras ciudades de Venezuela durante la madrugada.

Entre banderas tricolor, pancartas y cánticos, los asistentes entonaron el himno nacional venezolano en un ambiente cargado de emoción. Hubo abrazos, lágrimas y palabras de alivio. Para esta comunidad migrante, el anuncio marcó un momento simbólico tras años de crisis, exilio y dolor.



Banderas, himnos y lágrimas en la Plaza de Bolívar

Con mensajes como “Por una Venezuela libre”, los manifestantes expresaron su esperanza de un cambio profundo. Muchos llegaron desde distintos puntos de Bogotá para compartir lo que describieron como un día histórico.

Uno de ellos fue Héctor Ignacio Rubio, ingeniero venezolano radicado en la capital colombiana desde hace varios años, quien aseguró que la noticia fue confirmándose a través de los medios mientras avanzaba la jornada. “Estaba en ejecución el plan de sacar a esos delincuentes que tantos años estuvieron doblegándonos”, afirmó, visiblemente conmovido.

“Es el inicio de huracanes de cambio”, dicen los migrantes

Para Rubio, lo ocurrido no solo impacta a Venezuela, sino a toda la región. “Este es apenas el comienzo de los huracanes de cambio que vienen para Suramérica”, señaló, al tiempo que defendió el aporte de los migrantes venezolanos en los países que los recibieron.

En su testimonio, insistió en que quienes salieron de su país lo hicieron obligados por las circunstancias y no para desplazar a nadie. “Fuimos a ayudar a construir, para después ser bienvenidos a reconstruir nuestra patria”, dijo, agradeciendo al presidente estadounidense Donald Trump por la detención de Maduro.



Expectativa por lo que viene para Venezuela

El anuncio de Trump confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una operación que calificó como “brillante” y que ambos se dirigen a Nueva York, donde deberán comparecer ante un juez federal en Manhattan por cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

Jesús Torres, otro venezolano presente en la Plaza de Bolívar, aseguró estar “emocionado” porque se trata de algo que su comunidad esperaba desde hace años. Sin embargo, aclaró que aún es pronto para pensar en el regreso. “El proceso apenas comienza y estamos atentos a cómo avanza la intervención”, explicó.

Mientras tanto, en Bogotá, la celebración fue también un acto de memoria y esperanza. “Esto va en nombre de nuestros hermanos caídos y de los que sufrieron en cárceles”, concluyó Rubio, convencido de que algún día volverá a una Venezuela en reconstrucción.