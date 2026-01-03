En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Así fue como Trump supervisó minuto a minuto la captura de Nicolás Maduro: "Varios meses"

Así fue como Trump supervisó minuto a minuto la captura de Nicolás Maduro: "Varios meses"

La Casa Blanca compartió los detalles del seguimiento a la captura de Nicolás Maduro en Caracas, donde el presidente estadounidense Donald Trump aparece supervisando minuto a minuto la operación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad