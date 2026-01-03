Así fue como Trump supervisó minuto a minuto la captura de Nicolás Maduro: "Varios meses"

La Casa Blanca compartió imágenes del momento en el que Donald Trump siguió, desde Mar-a-Lago, en Florida, el desarrollo del operativo militar que permitió la captura de Nicolás Maduro.

Según lo confirmado por la Casa Blanca, el mandatario permaneció durante varias horas en una sala situacional improvisada, observando cada fase de la operación en tiempo real.

Trump desde Mar-a-Lago supervisando la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

En las fotografías se observa a Trump serio, concentrado, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio, rodeado de pantallas y equipos de comunicación desde los que observaba en tiempo real el avande de la operación.

La supervisión no se realizó desde Washington ni desde la Sala de Crisis de la Casa Blanca, como ocurrió en operaciones anteriores como la que ordenó Barack Obama contra Osama bin Laden, sino desde una instalación adaptada dentro del club en Mar-a-Lago.



Según el relato de la Casa Blanca, Trump dio la luz verde para iniciar el operativo a las 10:47 de la noche. La acción incluyó más de 150 aeronaves, drones no tripulados, personal en tierra y agentes infiltrados de la Agencia Central de Inteligencia. Los ataques comenzaron cerca de la 1:01 de la madrugada, luego de que se deshabilitara el control del espacio aéreo venezolano.

La operación habría tenido meses de planeación, según lo confirmado por Trump en una rueda de prensa. Foto: AFP

Durante la operación, Trump habría seguido imágenes transmitidas por cámaras corporales de los miembros de la Fuerza Delta, observando el avance “minuto a minuto”.

Maduro intentó refugiarse en una habitación de pánico con puertas reforzadas, aunque el equipo tenía previstos todos los escenarios y este no alcanzó a cerrar la puerta cuando las fuerzas militares ya se encontraban dentro del recinto.

Primera imagen de Nicolás Maduro capturado Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

El operativo se extendió por cerca de cuatro horas. Cerca de las 3:00 de la mañana, Trump fue informado de que Maduro y Flores ya estaban bajo custodia y en ruta hacia Estados Unidos, en una operación que fue planeada con "varios meses de antelación", según lo confirmó el mismo Trump durante su rueda de prensa en Mar-a-Lago.

Según se explicó, aunque una aeronave recibió un impacto, mantuvo su autonomía y no fue necesario activar un plan de emergencia, lo que permitió que la operación se desarrollara conforme a lo planeado.