Trump: helicóptero de EEUU fue alcanzado en el ataque contra Venezuela pero pudo regresar

Trump: helicóptero de EEUU fue alcanzado en el ataque contra Venezuela pero pudo regresar

La operación habría sido llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y su esposa Cilia Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero para judicializarlos en Estados Unidos.

Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

