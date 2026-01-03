En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cientos de venezolanos llegaron al Bulevar del Río en Cali para celebrar la captura de Maduro

Cientos de venezolanos llegaron al Bulevar del Río en Cali para celebrar la captura de Maduro

Según líderes de la comunidad venezolana en Cali, este domingo 4 de enero también realizarán una concentración, nuevamente en el Bulevar del Río.

