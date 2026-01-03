Cientos de venezolanos llegaron al Bulevar del Río en Cali para celebrar la captura de Maduro

Hasta el Bulevar del Río, en el centro de Cali, llegaron cientos de ciudadanos venezolanos a concentrarse para celebrar juntos la captura de Nicolás Maduro, realizada durante la madrugada de este sábado 3 de enero por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La manifestación inició alrededor de las 2:00 de la tarde y reunió a más de 300 personas, muchas de ellas con banderas de Venezuela, gorras y camisetas estampadas con la imagen de Nicolás Maduro detenido, y la camiseta de la selección venezolana de fútbol, cornetas y espuma, participando de la celebración.

"Es la gran noticia que esperábamos desde hace 27 años, de drenar la furia contra el régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces; hoy estamos viendo la alegría del pueblo venezolano. Es el primer paso del golpe definitivo al régimen", indicó Willy Semprún, líder de los ciudadanos venezolanos reunidos en Cali.

La manifestación de ciudadanos venezolanos en el centro de Cali se extendió durante cinco horas aproximadamente, y ahí demostraron la alegría que les genera una nueva esperanza de reencontrarse con sus seres queridos y regresar a su patria, con arengas, silbatos y hasta tambores.



"No tengo palabras para este sentimiento, lo único que sé es que hoy me siento alegre, feliz; Dios nos escuchó al pueblo venezolano que lleva años arrodillándose. Y esta libertad de Venezuela es por los que se quedaron, por los que salimos y por todos los caídos", indicó María Inés Urbano, una de las manifestantes.

Aunque las familias extranjeras están agradecidas con Cali por ser la ciudad que los acogió durante los últimos años, sin embargo, la posibilidad de regresar a su patria ha hecho que la emoción y la nostalgia superen el cariño por el sitio que últimamente fue su hogar.

"Fue algo que veníamos soñando desde hace tiempo porque fue una dictadura tan difícil que nos obligó a migrar. Llevamos ocho años en Cali y estamos agradecidos, pero hoy las oraciones que hicimos para que Venezuela fuera libre estamos viendo el resultado y estamos orgullosos de que se haya cumplido el objetivo de Estados Unidos", aseguró Luis Navas, otro manifestante.

Según líderes de la comunidad venezolana en Cali, este domingo 04 de enero también realizarán una concentración, nuevamente en el Bulevar del Río, celebrando así la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno norteamericano.