Simeone califica como fracaso el que Jackson no continúe con el Atlético

"Es interpretar situaciones desde la sinceridad, es el hablar claramente como hombre, más allá del fútbol, de lo que cada uno siente y necesita. Esperemos que vuelva a ser el futbolista que nosotros pensamos", dijo el técnico (Lea también: Teixeira supera el fichaje de Jackson Martínez e impone récord en liga China ).

"Es un fracaso mío el que no siga Jackson, pero son partes del juego y yo no voy a cambiar mi forma de jugar. Eso lo tengo absolutamente claro, al menos mientras tenga los futbolistas que me permitan jugar de la manera que quiero", remarcó Simeone, que asumió la responsabilidad en ese sentido y que abundó en esa opinión.

"Sin duda que cuando un jugador no responde, el primer responsable soy yo. No ha tenido la fortuna ni la posibilidad de darnos lo mejor de él y obviamente me siento partícipe de esta situación", prosiguió el preparador rojiblanco, en cuya rueda de prensa casi la mitad, cinco, de las once preguntas que contestó fueron sobre el ariete.

"Es un chico que ha trabajado con mucho entusiasmo e ilusión y que, a partir de una decisión y charlas que hemos tenido, hemos decidido lo mejor para ambas partes. Nosotros nos quedamos con la tranquilidad de poder mirarnos a la cara y poder saludarnos en cualquier lugar donde nos encontremos", añadió tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda (Lea también: Oficial: Jackson Martínez se marcha al Guangzhou Evergrande de China ).

"Y eso, a nosotros los que estamos adentro, es lo que más nos interesa. Después, los demás son libres de hablar, pero hay una tranquilidad desde el esfuerzo que ha hecho Jackson para involucrarse, competir y darnos todo lo que tiene, y la de nosotros con él deseándole lo mejor y esperando que se sienta muy bien donde esté en estos momentos", prosiguió el entrenador argentino.

En el desarrollo de estos seis meses, en cuanto a los factores que no le han permitido a Jackson rendir como se esperaba, Simeone repasó que ha habido "diferentes situaciones que se perciben en el día a día mientras uno va trabajando con los futbolistas". El atacante ha marcado tres goles en 22 encuentros.

"Y lo que nos pone más contentos es la forma en la que llegamos a esta situación. Creo que la realidad es que la gente se entiende cuando habla claramente, con mucho respeto y con mucha sinceridad sobre todo, que en el fútbol a veces cuesta", explicó sobre sus conversaciones con el delantero (Lea también: Diego Simeone: Estoy muy contento con Jackson Martínez ).

Simeone en ningún momento se planteó reemplazar al atacante en la plantilla en el mercado de invierno, cerrado el pasado lunes.

"Estaba convencido a partir del domingo a la noche de que, más allá de las conversaciones que estaban en ese momento con el tema de Jackson, antes de su decisión de salir o no, que de irse Jackson nos quedábamos con Correa, Torres, Griezmann y Vietto", afirmó. EFE