¿Sirve prepararse en Cochabamba para jugar en la altura ante Bolivia? Técnico responde

La altura de Bolivia, especialmente en el estadio Armando Siles Suazo presenta grandes dificultades para los equipos visitantes. Los jugadores de la selección boliviana, acostumbrados a jugar a 3.600 metros sobre el nivel del mar, se enfrentan a un desafío aún mayor cuando juegan a 4.150 metros. Sin embargo, la Federación Boliviana de Fútbol ha utilizado esta situación como una ventaja estratégica para su equipo nacional.

Jugar en el estadio requiere una preparación especial. Los jugadores visitantes deben llegar con anticipación para aclimatarse a la altura y descansar adecuadamente. Además, el vestuario del estadio es frío y debe ser acondicionado para garantizar el confort de los jugadores. El contraste de temperatura entre el campo de juego y el vestuario puede dificultar la adaptación de los jugadores. El exfutbolista y técnico boliviano Mauricio Soria habló en Blog Deportivo sobre si existen ventajas deportivas de jugar en la altura.

Creería que lo que han hecho los de la Federación Boliviana de Fútbol es una buena decisión para Bolivia, mala decisión para los rivales, pero muy buena para que se pueda aprovechar todas esas condiciones. Más todavía teniendo en cuenta que si tienes a Óscar Villegas, que ha estado los últimos años trabajando en el club y trabajando en ese mismo lugar dijo Soria.

Además mencionó que es recomendable que los equipos visitantes realicen un precalentamiento previo al partido y realicen corridas para acostumbrarse al aire y la dificultad para respirar. El calentamiento también debe adaptarse a las condiciones del campo, ya que el balón se comporta de manera diferente en la altura.

"Lo que ha hecho la selección de Colombia al venir a Cochabamba debe ser un poco, si bien no se pueden aclimatar a lo que es la altura, aunque vengan a Cochabamba y se queden cuatro o cinco días, no les va a hacer nada, pero por lo menos en lo en los momentos de los esfuerzos del entrenamiento si el entrenador uno hace que eh tengan ah recorridos más largos, seguramente van a asemejar a las dificultades que tienen para recuperar al esfuerzo inmediato. Entonces eso es lo que le puede, digamos, facilitar la estadía y que van a poder tener condiciones no muy adversas", resaltó.

Además, se ha observado que los jugadores colombianos, como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, pueden encontrarse en desventaja en las condiciones de la altura. Debido a su estilo de juego más pausado y técnico, pueden tener dificultades para mantener su dinámica habitual. Sin embargo, si logran encontrar espacios y aprovechar las debilidades defensivas del equipo boliviano, todavía pueden ser una amenaza.

"Sí podrían ahogarse porque no son jugadores explosivos. Son jugadores más jugadores que tienen más el balón en el pie que llevan con pausas. Creo que ellos no sé si podrían estar como para poder, eh lograr tener una dinámica como la tienen cuando juegan en el llano. No me parece que hay jugadores como Díaz podrían ser más liviano, más rápidos que ellos. Sí pueden encontrar algunos espacios o algunas algunas. Algunos momentos de desatención de la defensa de Bolivia que podrían aprovechar", concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: