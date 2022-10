Sobreviviente del Holocausto podría ser el hombre más viejo del mundo

La familia de Yisrael Kristal afirma que nació en Polonia el 15 de septiembre de 1903, tres meses antes de que los hermanos Wright efectuaran el primer vuelo en avión.

Vivió en ese país hasta la ocupación nazi durante la Segunda Mundial, antes de ser enviado al campo de concentración de Auschwitz.

Robert Young, consultor en gerontología para el libro Guiness de los récords, confirmó que si se prueba su fecha de nacimiento, el centenario se convertiría en el hombre más viejo del mundo.

La familia de Kristal afirma que el más viejo documento que posee es el de su matrimonio a los 25 años.

La mejor manera de obtener los documentos de nacimiento sería ir a su ciudad natal en Zarnov. Vivió luego en Lodz, donde trabajaba en una fábrica de confites antes de ser enviado al campo de concentración.

Según Shula Kuperstoch, hija de Kristal, su mujer murió en el campo, pero él sobrevivió y al final de la guerra pesaba 37 kilos.

Se instaló entonces en la ciudad de Haifa en el norte de Israel y se casó de nuevo.

El centenario no ha hecho declaraciones a causa de su frágil salud, pero su hija asegura que tiene buen ánimo.

En una entrevista en 2014 a la televisión israelí, Kristal respondió a una pregunta sobre sus hábitos alimentarios que "no había siempre comida en los campos. Comí lo que me dieron. Como para vivir, no vivo para comer".

El anterior hombre más viejo del mundo, el japonés Yasutaro Koide, murió el martes a la edad de 112 años.

La más vieja mujer del mundo, de 116 años, es Susannah Mushatt Jones, nacida el 6 de julio de 1899.

El récord de longevidad humana oficialmente reconocido es el de la francesa Jeanne Louise Calment, quien vivió 122 años y 164 días y murió en 1997.