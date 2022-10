Sueño con algún día volver a abrazar a mi hijo: Luis Fernando Montoya

“Yo diría que es como un acercamiento con el profe Hernán Torres, estar dialogando con los jugadores, mucho trabajo en equipo de superación y observando a jugadores que en un fututo le puedan servir al América”, explicó.



‘El campeón de la vida’ además se refirió a las declaraciones del director técnico sobre que ‘el Club Caleño’ quiere que ingrese a este.



“Con el profe tengo una gran amistad. Tuve la fortuna de conocerlo cuando estaba en el Millonarios (…) Desde el año pasado, respecto al América, dialogamos permanentemente”, dijo.



“Yo pienso es qué vamos a hacer con el América, porque al paso que va, donde llega llena estadios y esto es una muestra de que los aficionados nunca han perdido la fe y la capacidad del reconcomiendo de todo lo que hicieron esos grandes futbolistas en tiempos pasados”, afirmó.



Montoya indicó que el hecho aún no está confirmado y que están en negociaciones con el ‘equipo escarlata’, “pero hay buenas posibilidades”.



Finalmente, el profe habló de cómo va su vida en la actualidad, resaltó la ayuda de la gente, que ha sido indispensable para su mejoría y los sueños que aún tiene por delante.



“A todo esto le he encontrado la ayuda de los colombianos, me han dado mucho reconocimiento, aparte tengo un equipo de mucha asistencia (…) Todos los días me despierto con la gran ilusión de poder mover un dedo y volver a abrazar a mi hijo algún día”, concluyó.



Hace doce años el profesor Montoya fue víctima de un intento de robo el cual le provocó una cuadriplejia, a causa de unas balas que atravesaron su cuerpo, justo cuando ingresaba a su residencia en Caldas.



Desde eso se ha convertido en un ejemplo de vida, pues no se ha rendido y ha batallado contra esta enfermedad.