Tajante respuesta de mindeporte de Italia ante propuesta de Trump para jugar el Mundial

El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó este jueves que una 'repesca' de la selección italiana para el Mundial "no es oportuna" ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista.

"No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo", respondió el ministro a preguntas de los periodistas al margen de una ceremonia en el Palacio del Quirinal en Roma.

Abodi se refirió así a las gestiones de Paolo Zampolli, enviado de la Casa Blanca, quien sugirió al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, la exclusión de Irán en favor de la 'Azzurra', según reveló el Financial Times (FT).

Además de cuestionar la ética de la propuesta, el titular de Deportes se mostró convencido de que la medida, por parte de la Fifa, "no es posible".



Selección de Italia // Foto: AFP

Zampolli dijo al rotativo británico que planteó tanto a Trump como a Infantino la exclusión de Irán para dar entrada a Italia y subrayó que, como italiano de nacimiento, sería "un sueño" ver a la selección en un Mundial organizado por Estados Unidos.

"Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión", dijo el enviado especial Paolo Zampolli al FT.

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El reglamento de la Fifa establece que, en caso de retirada de una selección clasificada, el organismo tiene libertad para designar a su sustituto.

Por su parte, la selección de Irán aseguró su plaza de forma directa el pasado marzo tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y pidió el traslado de sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense.

La iniciativa de Zampolli buscaría recomponer las relaciones diplomáticas entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tensadas recientemente por las críticas del mandatario estadounidense al papa León XIV.