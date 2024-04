Técnico de Alianza F.C reveló cómo logró histórico empate ante Cruzeiro: “Pensé en una catástrofe”

Alianza F.C logró un histórico empate 3-3 ante Cruzeiro por Copa Sudamérica, todo, en los últimos minutos del partido. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el técnico Hubert Bodhert reveló cómo en tan poco tiempo logró cambiar el rumbo del encuentro y llevar a su equipo hasta marcar uno para luego empatar y conseguir un valioso punto.

Explicó que, a pesar del poco tiempo que lleva en Alianza, ha trabajado arduamente para reunir a un grupo de jugadores que conocen su estilo de juego y que han mostrado un compromiso con su trabajo.

“Nosotros tenemos poco tiempo, efectivamente, pero es un grupo de jugadores de los cuales hicimos un proceso para esta clasificación. Entonces, lo que buscamos fue agrupar la mayor cantidad de jugadores que conocemos y que conocen de nuestro trabajo y que tuvieron en su momento las ideas de juego y hacer un repaso, tratar de llevarlos nuevamente poco a poco, sin dejar de lado lo que venían haciendo, a la estructura que nosotros necesitábamos”, contó.

Durante el primer tiempo, confesó, el equipo se vio abrumado por la superioridad del rival y en tan solo 20 minutos ya perdían por tres goles, algo que ya parecía perdido; pero Bodhert no se desesperó y supo reestructurar al equipo, cerrando espacios y cambiando la estrategia.

En el entretiempo, reforzó la idea de cerrar la línea defensiva y presionar alto para recuperar el balón, añadió, con el paso del tiempo, el equipo encontró confianza y comenzó a presionar, logrando recuperar el balón y marcar el primer gol que les dio vida en el partido.

“Cuando vemos que en 15-20 minutos, ya llevas 3-0, inevitablemente ya tú piensas que aquí va a pasar una catástrofe. Entonces lo que hicimos fue en el trámite del partido reestructurar, cambiar un poco la estructura, modificamos, cerramos los espacios. Aquí no se puede atacar tanto porque no estamos claros; el rival está muy claro y nosotros no, cerramos, cosa de terminar, por lo menos, así el primer tiempo ya no podía hacer más nada. En el intermedio lo que hicimos fue reforzar la idea de meter un cinco en el fondo, de poner cuatro hombres por delante, cerrarle la línea de pase y recuperar ahí, en zona baja para atacar los espacios. Básicamente, lo que hablamos fue de cómo íbamos a jugar ese segundo tiempo”, reveló.

Explicó que en ningún momento se le pasó por la cabeza hacer cambios drásticos o sustituir jugadores. Asumió la responsabilidad de los resultados y confió en los jugadores que estaban en el campo para salir adelante.

Además, mencionó la importancia de mantener ciertos conceptos del entrenador anterior y no cambiar radicalmente la forma de juego del equipo. Aunque se están introduciendo nuevos conceptos, se busca construir sobre la base ya existente.

En cuanto al futuro, aseveró que espera que con el paso de los partidos el equipo se vaya afianzando y aplicando las formas de juego que están trabajando. En ese sentido, destacó que el próximo desafío será contra Universidad Católica, a quien considera un rival duro, pero confía en que el equipo pueda lograr buenos resultados.

